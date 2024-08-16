أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الجوائز المالية المتعلقة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية خلال موسم 2024-2025، بشكل يقترب من ضعف الجوائز السابقة.

ووافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على زيادة الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بداية من الموسم المقبل.

وأصدر الكاف بيانًا رسميًا قال فيه إن الأندية المشاركة في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية ستحصل على مبلغ خمسين ألف دولار أمريكي لكل نادٍ.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها "كاف" مساعدة مالية للأندية في هذا الدور من المنافسة.

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كما أعلن الكاف أن بطل النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، سيحصل على 4 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بـ 2 ونصف مليون دولار أمريكي التي كان يتم الحصول عليها في سنة 2022.

أما المُتوج بكأس الكونفدرالية الأفريقية، سيحصل الآن على أكثر من مليوني دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,200,000 دولار أمريكي التي كان يحصل عليها في سنة 2022.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز مسابقات الكاف

دوري أبطال أفريقيا

- البطل | 4,000,000 دولار أمريكي

- الوصيف | 2,000,000 دولار أمريكي

- نصف النهائي | 1,200,000 دولار أمريكي

- ربع النهائي | 900,000 دولار أمريكي

- المركز الثالث في المجموعة | 700,000 دولار أمريكي

- المركز الرابع في المجموعة | 700,000 دولار أمريكي

كأس الكونفدرالية

- البطل | 2,000,000 دولار أمريكي

- الوصيف | 1,000,000 دولار أمريكي

- نصف النهائي | 750,000 دولار أمريكي

- ربع النهائي | 550,000 دولار أمريكي

- المركز الثالث في المجموعة | 400,000 دولار أمريكي

- المركز الرابع في المجموعة | 400,000 دولار أمريكي

الدور التمهيدي (كلتا البطولتين): 50,000 دولار أمريكي لكل ناد.