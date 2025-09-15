إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

logo
رياضة

أحمد فتوح يفجر غضب جمهور الزمالك بالظهور مع مطرب مهرجانات (صورة)

أحمد فتوح يفجر غضب جمهور الزمالك بالظهور مع مطرب مهرجانات (صورة)
أحمد فتوحالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

تسبب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري، بغضب كبير بين جماهير فريقه، بعد ظهوره في صورة حديثة مع مطرب مهرجانات.

أخبار ذات علاقة

أحمد فتوح

بيان رسمي.. أحمد فتوح يعتذر لجون إدوارد وجمهور الزمالك (صورة)

 فتوح كان مثار جدل كبير خلال الفترة الماضية، وتحديدًا خلال فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم، فقد طلب الحصول على إذن للخروج كي يحضر جنازة عمه المتوفى، ولكن فوجئ الجميع بحضوره حفلا غنائيًا.

وتم تداول فيديو وصور آنذاك، ظهر فيها أحمد فتوح بصحبة إمام عاشور لاعب الأهلي في أحد حفلات الساحل الشمالي في مصر.

وقرر جون إدوارد، المدير الرياضي، تغريم أحمد فتوح مليون جنيه مصري.

أخبار ذات علاقة

أحمد فتوح لاعب الزمالك

فرصة أخيرة.. رسالة حاسمة من جون إدوارد إلى أحمد فتوح

 

غضب متواصل

عقب هذه الواقعة، قدم فتوح اعتذارًا إلى الجهاز الفني واللاعبين والجماهير، وعاد للتدريبات مرة أخرى، ومن ثم العودة التدريجية للمباريات.

وتسبب فتوح، بعد مشاركته في مباراة الزمالك ضد وادي دجلة، بهدف للأخير، وهي أول مباراة يخسرها الزمالك هذا الموسم، وخسرها الفارس الأبيض بنتيجة 1/2.

وبعد الفوز على المصري البورسعيدي، والارتقاء لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، نشر فتوح صورة له مع مطرب المهرجانات المصري عصام صاصا.

وكتب فتوح على الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا أخويا"، ما تسبب بغضب عارم بين جماهير الزمالك، التي طالبته بالتركيز بدلا من السفر، ونشر صور له مع المطربين.

أحمد فتوح

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC