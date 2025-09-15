أحمد فتوح يفجر غضب جمهور الزمالك بالظهور مع مطرب مهرجانات (صورة)

تسبب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري، بغضب كبير بين جماهير فريقه، بعد ظهوره في صورة حديثة مع مطرب مهرجانات.

أخبار ذات علاقة بيان رسمي.. أحمد فتوح يعتذر لجون إدوارد وجمهور الزمالك (صورة)

فتوح كان مثار جدل كبير خلال الفترة الماضية، وتحديدًا خلال فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم، فقد طلب الحصول على إذن للخروج كي يحضر جنازة عمه المتوفى، ولكن فوجئ الجميع بحضوره حفلا غنائيًا.

وتم تداول فيديو وصور آنذاك، ظهر فيها أحمد فتوح بصحبة إمام عاشور لاعب الأهلي في أحد حفلات الساحل الشمالي في مصر.

وقرر جون إدوارد، المدير الرياضي، تغريم أحمد فتوح مليون جنيه مصري.

أخبار ذات علاقة فرصة أخيرة.. رسالة حاسمة من جون إدوارد إلى أحمد فتوح

غضب متواصل

عقب هذه الواقعة، قدم فتوح اعتذارًا إلى الجهاز الفني واللاعبين والجماهير، وعاد للتدريبات مرة أخرى، ومن ثم العودة التدريجية للمباريات.

وتسبب فتوح، بعد مشاركته في مباراة الزمالك ضد وادي دجلة، بهدف للأخير، وهي أول مباراة يخسرها الزمالك هذا الموسم، وخسرها الفارس الأبيض بنتيجة 1/2.

وبعد الفوز على المصري البورسعيدي، والارتقاء لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، نشر فتوح صورة له مع مطرب المهرجانات المصري عصام صاصا.

وكتب فتوح على الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا أخويا"، ما تسبب بغضب عارم بين جماهير الزمالك، التي طالبته بالتركيز بدلا من السفر، ونشر صور له مع المطربين.