شهادة جديدة تثبت تشجيع محمد صلاح للزمالك (فيديو)

فجّر باسم علي، قائد المقاولون العرب السابق، مفاجأة جديدة حول تشجيع محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي الكروي لنادي الزمالك.

ولعب باسم علي بجوار محمد صلاح في صفوف المقاولون العرب قبل رحيل صلاح إلى بازل السويسري كما انضم باسم بعدها إلى الأهلي المصري.

أخبار ذات علاقة كم هدفًا يحتاج محمد صلاح ليصبح الهداف التاريخي لمصر وإفريقيا؟

وقال باسم علي في تصريحات لإذاعة "أون سبورت"، اليوم الأحد، إن محمد صلاح مشجع للزمالك منذ سنوات طويلة كما أنه ارتبط بعلاقة قوية مع عمر جابر قائد الزمالك الحالي خلال لعبهما في صفوف منتخب الشباب.

وأضاف: "ما أعلمه جيداً أن صلاح زملكاوي ويحب الزمالك جداً وهو ما عرفته خلال لعبنا لسنوات في المقاولون العرب".

وأشار إلى أن صلاح في النهاية اختار مشواره ورحلته الاحترافية بالانتقال إلى سويسرا وقدم نموذجاً رائعاً في مشواره بأوروبا.

أخبار ذات علاقة هل غضب حسام حسن من محمد صلاح بسبب تصرفه تجاه عمر مرموش؟ (فيديو)

وكانت حالة من الجدل قد دارت حول انتماء صلاح الكروي خاصة أنه لم يلعب للأهلي أو الزمالك خلال مسيرته.

وأكد بعض زملاء صلاح السابقين أن الأخير يشجع الزمالك بينما أكد البعض الآخر أنه مشجع للأهلي.

أخبار ذات علاقة محمد صلاح يتوسط لحل أزمة كبرى لحسام حسن

ورد صلاح على هذا السؤال من قبل مؤكداً في تصريحات تليفزيونية أنه مشجع للإسماعيلي منذ الصغر.