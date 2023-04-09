ترتيب الدوري الإسباني.. فياريال يكبد ريال مدريد الخسارة الخامسة
ألحق فياريال الخسارة الخامسة بريال مدريد في الدوري الإسباني بعدما تغلب عليه 3/2، اليوم السبت، في الجولة الـ28 من الليغا.
وتقدم ريال مدريد بهدف عكسي سجله باو توريس لاعب فياريال في الدقيقة 16.
وتعادل سامويل شوكويزي لفياريال في الدقيقة 39 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بناتشو مدافع ريال مدريد.
وتقدم فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 48 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بمدافعي فياريال.
لكن خوسي لويس موراليس سجل هدف التعادل الثاني لفياريال في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وعاد سامويل شوكويزي وسجل الهدف الثاني له والثالث لفياريال في الدقيقة 80 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فشل تيبو كورتوا في صدها.
وهذه الخسارة الخامسة لريال مدريد في الليغا مقابل الفوز 18 مرة وتعادل 5 مرات ليتجمد رصيد الميرنغي عند 59 نقطة في المركز الثاني.
ويتأخر ريال مدريد بـ12 نقطة عن المتصدر برشلونة الذي لعب مباراة أقل من الميرنغي.
ويستضيف ريال مدريد منافسه تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاءت خسارة ريال مدريد أمام فياريال بعد فوز الميرنغي 4/0 على منافسه التقليدي برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليتأهل الريال إلى المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 4/1.