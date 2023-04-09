ترتيب الدوري الإسباني.. فياريال يكبد ريال مدريد الخسارة الخامسة

ألحق فياريال الخسارة الخامسة بريال مدريد في الدوري الإسباني بعدما تغلب عليه 3/2، اليوم السبت، في الجولة الـ28 من الليغا.

وتقدم ريال مدريد بهدف عكسي سجله باو توريس لاعب فياريال في الدقيقة 16.