النصر السعودي ينقض على صفقة القادسية

تحرك نادي النصر السعودي بقوة من أجل حسم صفقة قوية لتدعيم صفوفه في ظل منافسة شرسة مع نادي القادسية

وتعاقد النصر حتى الآن مع البرتغالي جواو فيليكس قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ونادر الشراري، وعبد المالك الجابر.

أخبار ذات علاقة كريستيانو رونالدو يفجّر مفاجأة حول دوره في صفقات النصر

وكشف الإعلامي سامي القاضي عبر حسابه بمنصة إكس عن تحرك قوي من نادي النصر لحسم صفقة سعد الناصر ظهير أيسر نادي التعاون.

وأوضح أن النصر يرغب في إكمال المفاوضات من أجل تدعيم الجبهة اليسرى باللاعب صاحب الـ 24 عاماً بعد موافقة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على ضمه.

أخبار ذات علاقة 55 مليون ريال.. التعاون يصدم النصر والاتحاد

وارتبط اسم سعد الناصر بعدة أندية في دوري روشن للرحيل عن صفوف نادي التعاون وعلى رأسها الاتحاد والقادسية.

وتألق الناصر مع نادي التعاون، وشارك خلال 76 مباراة، وسجل 4 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وسبق أن لعب الناصر في منتخب السعودية في دورة الألعاب الآسيوية، كما لعب للمنتخب الأولمبي.

أخبار ذات علاقة جيسوس يعلن استبعاد نجمي النصر السعودي

وتخرج الظهير الأيسر الموهوب من قطاع الناشئين بنادي الهلال، ولعب مباراة واحدة مع الفريق الأول.