لا يوجد قنوات ناقلة.. اتحاد الكرة يصدم الجماهير التونسية قبل انطلاق الدوري

وجه اتحاد الكرة التونسي صدمة كبيرة للجماهير التونسية قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق الجولة الأولى من الدوري التونسي الممتاز يومي التاسع والعاشر من أغسطس الجاري.

ويختتم الدور الأول من الدوري يوم 26 نوفمبر المقبل، قبل أن يبدأ منتخب تونس تحضيراته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

من جانبه، أصدر اتحاد الكرة بيانا أعلن خلاله عدم توقيع أي اتفاقية، حتى الآن، لنقل مباريات البطولة عبر قنوات تلفزيونية.

وقال اتحاد الكرة التونسي في بيانه، إنه بإمكان الأندية المستضيفة لمباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2025-2026 إنتاج وبث المقابلات على منصاتها الرقمية الرسمية الخاصة إلى حين الاتفاق على حقوق البث الرقمي للمواسم الثلاثة القادمة، والتي تم نشر طلب العروض الخاص بها بتاريخ الأربعاء 6 أغسطس 2025.

وأوضح البيان: "كما تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم أنه لم يتم حتى الآن توقيع أي عقد ترسية بشأن حقوق البث التلفزيوني".