ميسي يكشف سبب احتفالات الأبطال الخارقين

وفي مباريات كأس الدوريات التي تجمع فرقًا من الدوري الأمريكي مع فرق مكسيكية احتفل ميسي بحركات خاصة لأبطال خارقين من شركة "مارفل"، مثل "ثور" و"واكاندا"، بعد تسجيله الأهداف.

وكشف ميسي السبب الحقيقي وراء هذه الاحتفالات، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "أس": "لا يزال أطفالي الثلاثة في إجازة، ولم يبدأوا الدراسة بعد، لذلك نشاهد كل ليلة أفلام مارفل الخارقة، لقد توصلوا إلى الفكرة وطلبوا مني أنه في كل مرة ألعب فيها وأحرز هدفًا، أن أحتفل بأبطال مارفل الخارقين".