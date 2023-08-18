ميسي يكشف سبب احتفالات الأبطال الخارقين
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، سبب احتفالاته على طريقة الأبطال الخارقين.
ويستعد ميسي لقيادة إنتر ميامي في نهائي كأس الدوريات أمام ناشفيل، حيث يتطلع النجم الأرجنتيني للتتويج بأول لقب مع الفريق الأمريكي.
وفي مباريات كأس الدوريات التي تجمع فرقًا من الدوري الأمريكي مع فرق مكسيكية احتفل ميسي بحركات خاصة لأبطال خارقين من شركة "مارفل"، مثل "ثور" و"واكاندا"، بعد تسجيله الأهداف.
وكشف ميسي السبب الحقيقي وراء هذه الاحتفالات، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "أس": "لا يزال أطفالي الثلاثة في إجازة، ولم يبدأوا الدراسة بعد، لذلك نشاهد كل ليلة أفلام مارفل الخارقة، لقد توصلوا إلى الفكرة وطلبوا مني أنه في كل مرة ألعب فيها وأحرز هدفًا، أن أحتفل بأبطال مارفل الخارقين".
وأضاف: "هكذا بدأ كل شيء، واستمرينا في تلك الاحتفالات، في كل مرة نشاهد فيها فيلمًا جديدًا، كنا نمارس الاحتفال بهدف".
وتابع: "أفعل ذلك فقط في المباريات المنزلية، عندما يكون الأطفال هنا بالقرب مني، حتى نتمكن من مشاركة تلك اللحظات، "عندما أراهم في المدرجات سأفعل ذلك من أجلهم".
وسيلعب إنتر ميامي أمام ناشفيل في نهائي كأس الدوريات، فجر السبت.
وسجل ميسي 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في أول 6 مباريات مع إنتر ميامي.
ولم يشارك ميسي بعد في الدوري الأمريكي حيث يشارك في كأس الدوريات، وبعد ذلك سيبدأ المشاركة مع إنتر ميامي في الدوري المحلي.
ويصنف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومنافسه التاريخي ميسي كأعلى المشاهير دخلًا عبر موقع "إنستغرام".
ويحصل رونالدو على 3.23 مليون دولار مقابل المنشور الواحد عبر إنستغرام، حيث يحظى بمتابعة نحو 600 مليون حساب.
في حين يحصل ميسي على 2.6 مليون دولار مقابل المنشور الواحد.