فهد بن نافل ينوي الترشح لرئاسة نادي الهلال
كشفت صحيفة "اليوم" عن موقف فهد بن نافل من رئاسة نادي الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة.
وأفادت الصحيفة، أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن عزم إدارة بن نافل الترشح لفترة رئاسية أخرى، لمدة 4 مواسم مقبلة.
ونجح نادي الهلال تحت قيادة إدارة فهد بن نافل في التتويج بالعديد من البطولات والألقاب أبرزها: لقب دوري المحترفين (3 مرات)، دوري أبطال آسيا (مرتان)، كأس السوبر السعودي (مرة)، وكأس الملك (مرة)، وكأس سوبر لوسيل.
وتأهل الهلال أيضًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 3 مرات، ونجح أخيرًا، في الحصول على المركز الثاني حيث خسر أمام ريال مدريد.
وطالبت العديد من الجماهير الهلالية انتخاب بن نافل مجددًا، الذي تنتهي فترة رئاسته في يونيو المقبل، والذي تولى رئاسة النادي في يونيو 2019، خلفًا لعبدالله الجربوع، بتكليف من وزارة الرياضة.
يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي ويملك 33 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الاتحاد المتصدر.