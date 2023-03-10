فهد بن نافل ينوي الترشح لرئاسة نادي الهلال

كشفت صحيفة "اليوم" عن موقف فهد بن نافل من رئاسة نادي الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأفادت الصحيفة، أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن عزم إدارة بن نافل الترشح لفترة رئاسية أخرى، لمدة 4 مواسم مقبلة.

ونجح نادي الهلال تحت قيادة إدارة فهد بن نافل في التتويج بالعديد من البطولات والألقاب أبرزها: لقب دوري المحترفين (3 مرات)، دوري أبطال آسيا (مرتان)، كأس السوبر السعودي (مرة)، وكأس الملك (مرة)، وكأس سوبر لوسيل.