قطع نادي برشلونة الإسباني الشك باليقين قبل التعاقد مع داني أولمو نجم لايبزيغ الألماني في الموسم المقبل.

وأصبح أولمو نجم منتخب إسبانيا على أعتاب الرحيل إلى برشلونة لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

وأبرم برشلونة صفقة وحيدة خلال مرحلة الانتقالات الجارية بضم باو فيكتور قادمًا من نادي جيرونا الإسباني.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن مخاوف دارت داخل برشلونة حول التاريخ الطبي للاعب داني أولمو نجم منتخب إسبانيا ومعاناته من إصابات متكررة.

وأشارت إلى أن برشلونة أجرى اختبارات طبية للاعب في مستشفى النادي أولًا، ثم في المدينة الرياضية.

وأوضحت أن النتيجة جاءت مطمئنة لإدارة برشلونة، وتأكدت جاهزية اللاعب التامة للانضمام إلى صفوف الفريق من الناحية الطبية.

وتعرض أولمو إلى 9 إصابات خلال المدة بين سبتمبر 2021 إلى يونيو 2024، وكانت الإصابة الأولى في المدة بين سبتمبر إلى أكتوبر 2021 في عضلات الظهر، وغاب في إثرها عن 9 مباريات.

وتجددت الإصابة في نوفمبر 2021 مدة 40 يومًا، وغاب أيضًا عن 8 مباريات في موسم 2021 – 2022 والذي شهد مرض اللاعب بفيروس كوفيد 19.

وعانى أولمو في موسم 2022 – 2023 من إصابة أبعدته مدة 49 يومًا، وغاب عن 13 مباراة، وغاب في الموسم الماضي مدة 16 مباراة أيضًا بسبب إصابة طويلة.