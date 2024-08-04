يخطط البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، إلى الاستثمار في "رياضة جديدة" بخلاف كرة القدم، وذلك بعد اعتزاله للعب.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تقريرًا قالت فيه إن رونالدو سيجرّب حظه في رياضة جديدة خارج كرة القدم، ويتطلع إلى الاستثمار في عالم "البادل" كمشروع تجاري جديد.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "شوهد كريستيانو رونالدو وهو يخوض رياضة جديدة خارج عالم كرة القدم، حيث بدأ ممارسة البادل، ولعب بضع مباريات مع صديقه القديم ميغيل بايكساو، الذي يعرفه منذ أيامه في سبورتنغ لشبونة".

وأضافت: "رونالدو ليس من محبي هذه الرياضة فحسب، بل إنه يخطط أيضًا للاستثمار في البادل، وأن يصبح رجل أعمال في هذه الرياضة ككل، مما يساهم في مشروع طموح داخل وطنه".

وبالفعل اتخذ رونالدو خطوات فعلية في هذا المشروع، حيث كشفت الصحيفة البريطانية، أن المشروع، الذي أطلق عليه اسم "Padel City"، حصل على موافقة مجلس مدينة أويراس، وتم تطويره من قبل الاتحاد البرتغالي للبادل بالتعاون مع "Smooth Odissey" - وهي شركة مملوكة لرونالدو ورجل الأعمال فيليبي دي بوتون.

وفي الوقت الحالي، يمر المشروع بمرحلة الترخيص المتخصصة، ولكن من المتوقع أن يبدأ تشييد ملاعب البادل قريبًا.

وستكون منطقة "Vale do Jamor" في البرتغال موطنًا لـ 17 ملعبًا للبادل، 15 منها داخلية لتسهيل اللعب على مدار العام.

وتتضمن الخطط أيضًا ملعبًا مركزيًا بسعة تستوعب أكثر من 2000 متفرج، ويحتوي على المرافق الإضافية مثل المطعم وصالة الألعاب الرياضية وغرفة العلاج الطبيعي، وكل ذلك جزء من المجمع الواسع الذي تبلغ مساحته 15000 متر مربع.