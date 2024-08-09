أحرزت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر الميدالية الفضية لسباق 400 متر للسيدات في مسابقة ألعاب القوى لتهدي بلادها الميدالية الثانية في أولمبياد باريس 2024 اليوم الجمعة.

وحلّت ناصر في المرتبة الثاني بزمن قدره 48:53 ثانية في السباق الذي توجت به ماريلييدي باولينو من جمهورية الدومينيكان لتحرز الميدالية الذهبية بتوقيت قدره 48.17 ثانية بعد أن كانت توجت بالفضية في النسخة الأخيرة في طوكيو.

وحصدت البولندية ناتاليا كاتشماريك الميدالية البرونزية بعد أن حلت ثالثة بتوقيت 48:98 ثانية.

وكانت البحرينية وينفريد يافي أهدت البحرين الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد باريس وذلك في سباق 3000 متر موانع سيدات يوم الثلاثاء الماضي.