مباراة الأهلي وإنبي.. تأخر انطلاق الشوط الثاني لإغماء أحد الجماهير الأهلاوية (فيديو)
تأخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بسبب إغماء أحد جماهير الأهلي في المدرجات، ومحاولات الجهاز الطبي لإسعافه.
وقبل انطلاق صافرة الشوط الثاني، قامت الجماهير بتوجيه عدة نداءات واستغاثات بعد إغماء أحد الجماهير في ملعب المقاولون العرب الذي يستضيف اللقاء، بشأن وجود حالة حرجة في المدرجات.
وقام الجهاز الطبي للأهلي على الفور بالصعود إلى المدرجات، للاطمئنان على حالة المشجع الأهلاوي، وبالفعل تم إسعافه، ليقرر محمود البنا حكم المباراة انطلاق الشوط الثاني بعد تأخره عن موعده.
وسيسعى الأهلي الباحث عن استعادة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لتخطي عقبة إنبي ومواصلة الانتصارات للحفاظ على الصدارة التي انفرد بها في الجولة الماضية بعد الفوز على بيراميدز.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.