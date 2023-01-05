مباراة الأهلي وإنبي.. تأخر انطلاق الشوط الثاني لإغماء أحد الجماهير الأهلاوية (فيديو)

وقبل انطلاق صافرة الشوط الثاني، قامت الجماهير بتوجيه عدة نداءات واستغاثات بعد إغماء أحد الجماهير في ملعب المقاولون العرب الذي يستضيف اللقاء، بشأن وجود حالة حرجة في المدرجات.

وقام الجهاز الطبي للأهلي على الفور بالصعود إلى المدرجات، للاطمئنان على حالة المشجع الأهلاوي، وبالفعل تم إسعافه، ليقرر محمود البنا حكم المباراة انطلاق الشوط الثاني بعد تأخره عن موعده.