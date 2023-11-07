إنفراجه في الأزمة.. فتوح يمتثل للتحقيق في نادي الزمالك
خضع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتحقيق من قبل إدارة الشؤون القانونية في ناديه، في خطوة اعتبرها الكثيرون انفراجة في الأزمة.
ورفض فتوح الخضوع للتحقيق أمس الإثنين رفقة زميليه محمد صبحي ومصطفى الزناري.
كان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن في بيان رسمي عرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع على خلفية مغادرتهم معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري المصري.
وقال الزمالك عبر أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي إن الثلاثي سيخضع للتحقيق من قبل إدارة الشؤون القانونية في النادي قبل تطبيق عقوبات جديدة وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ووصل فتوح اليوم الثلاثاء إلى مقر النادي للامتثال للتحقيق بعدما تم إخطاره للمرة الثانية بالخضوع للتحقيق عبر وكيل أعماله وفقا لتصريحات المتحدث الإعلامي بنادي الزمالك.
ولم يعلن نادي الزمالك حتى الآن عن نتيجة التحقيقات أو العقوبات الجديدة على اللاعبين.
وينتهي عقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري لكن النادي واللاعب لم يتوصلا بعد لنقطة اتفاق حول تجديد التعاقد ما يمهد لرحيله في نهاية الموسم إذا لم تصله عروض في يناير القادم.
ووفقا لمصادر "إرم نيوز" فإن هناك تدخلات من قبل أطراف لها علاقة باللاعب والنادي من أجل حل أزمته الأخيرة على أمل الوصول لتجديد تعاقده بعد ذلك.
وطلب الثنائي الزناري وصبحي الاعتذار لحسين لبيب رئيس الزمالك عما بدر منهما لكنه رفض.