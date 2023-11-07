إنفراجه في الأزمة.. فتوح يمتثل للتحقيق في نادي الزمالك

خضع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتحقيق من قبل إدارة الشؤون القانونية في ناديه، في خطوة اعتبرها الكثيرون انفراجة في الأزمة.

ورفض فتوح الخضوع للتحقيق أمس الإثنين رفقة زميليه محمد صبحي ومصطفى الزناري.

كان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن في بيان رسمي عرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع على خلفية مغادرتهم معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري المصري.