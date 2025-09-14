ترتيب الدوري التونسي: التعادل يحكم موقعة الإفريقي والصفاقسي (فيديو)

فرض التعادل 1-1 كلمته على مواجهة الإفريقي وضيفه الصفاقسي مساء اليوم الأحد على ملعب "حمادي العقربي" في الجولة الخامسة للدوري التونسي لكرة القدم.

تقدم فراس شواط لصالح الإفريقي في الدقيقة 39 من عمر المباراة بعد أداء مميز لأصحاب الأرض في الشوط الأول.

أدرك هشام بكار التعادل للصفاقسي من ضربة جزاء في الدقيقة 55 احتسبها الحكم صادق السالمي للصفاقسي بعد تدخل الحارس ضد لاعب الضيوف.

وفي الوقت ذاته، فاز الترجي الجرجيسي على حساب مضيفه مستقبل قابس بهدف دون رد في الجولة نفسها.

وسجل الهدف مؤمن رحماني في الدقيقة 86 بينما تعرض مستقبل قابس لحالة طرد في الدقيقة 75.

وفيما يلي ترتيب الدوري التونسي بعد نهاية مباراتي اليوم الأحد:

1. الترجي الجرجيسي (13 نقطة)

2. الملعب التونسي (11 نقطة)

3. الإفريقي (10 نقاط)

4. الترجي (8 نقاط)

5. نجم المتلوي (8 نقاط)

6. الاتحاد المنستيري (7 نقاط)

7. شبيبة العمران (7 نقاط)

8. شبيبة القيروان (7 نقاط)

9. الصفاقسي (5 نقاط)

10. النجم الساحلي (5 نقاط)

11. اتحاد بن قردان (5 نقاط)

12. البنزرتي (5 نقاط)

13. مستقبل قابس (5 نقاط)

14. مستقبل المرسى (4 نقاط)

15. مستقبل بني سليمان (4 نقاط)

16. الأولمبي الباجي (نقطتان)