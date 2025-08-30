أعلن صفقة جديدة وغير راضٍ عن الأداء.. تصريحات نارية من جيسوس بعد فوز النصر

فاجأ البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي النصر السعودي، الجميع بتصريحات مثيرة للجدل، فقد كشف عن اقتراب النادي من التعاقد مع صفقة جديدة، معبّرًا في الوقت ذاته عن عدم رضاه التام عن الأداء الفني لفريقه رغم فوزه بخماسية على التعاون.

جاءت تصريحات جيسوس على خلفية الفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب التعاون بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

أهداف النصر الخمسة سجلها البرتغالي جواو فيليكس "هاتريك"، بالإضافة إلى هدف لكل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كينغسلي كومان.

اقتراب من صفقة جديدة

أعلن جيسوس اقتراب إدارة النصر بشكل كبير من إتمام صفقة التعاقد مع سعد الناصر، ظهير نادي التعاون الأيسر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة.

وأوضح المدرب البرتغالي أن إدارة النصر تبذل جهدًا استثنائيًا لتعزيز صفوف الفريق، قائلاً: "سنعمل على دعم تشكيلة الفريق بلاعبين اثنين على الأقل، أو حتى لاعب واحد، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية. ولكن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هي لتعزيز مركز الظهير الأيسر".

وأوضح: "الإدارة تقوم بعمل جبار في هذا الملف".

ولم يكتفِ جيسوس بالإعلان عن الصفقة، بل أكد موعد انضمام اللاعب، مشيرًا إلى أن "سعد الناصر سيكون موجودًا مع الفريق بداية الأسبوع المقبل".

غضب من الأداء رغم الفوز الساحق

من جهة أخرى، عبّر جيسوس عن عدم رضاه على المستوى الذي قدمه فريقه خلال المباراة، على الرغم من النتيجة الكبيرة والانتصار الساحق.

وعلّق على بداية مشوار الفريق في الدوري قائلاً: "هذه كانت أولى مبارياتنا في الدوري، وكان هدفنا الأساسي هو الخروج بانتصار وتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أننا واجهنا منافسًا قويًا".

غير أنه عاد وأوضح: "الإمكانيات الفردية الهائلة للاعبين هي العامل الحاسم الذي قادنا إلى هذا الفوز الكبير.. تدريجيًا ومع العمل، سنصل إلى المستوى الجماعي الذي نطمح إليه".