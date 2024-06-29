النصر السعودي يبدأ رحلة التفوق على أندية أوروبا
كشفت تقارير صحفية عن اهتمام النصر السعودي بالحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني فاكوندو كوليديو، لاعب ريفربليت الحالي.
اتخاذ النصر السعودي لتلك الخطوة في ذلك التوقيت بالتحديد يحمل الكثير من المعاني، وسيكون له أثر هائل على مستقبل الفريق في سوق الانتقالات سواء الجاري أو كل ما يليه.
سوق انتقالات خرافي
وضع النصر السعودي نفسه في قالب الأندية التي تضم صفقات كبيرة بأسعار مرتفعة وأعمار تصل إلى الـ30 وأكثر في غالبية الأحيان.
حيث حصل النصر بالفعل على خدمات كريستيانو رونالدو قبل عام ونصف العام، وساديو ماني بعده، ومارسيلو بروزوفيتش وغيرهم من النجوم الكبار عالميًا.
وتركت تلك الصفقات صدى واسعا في سوق الانتقالات حول العالم، بالأخص أن بروزوفيتش انضم بعد صراع مع برشلونة، فاز به الفريق السعودي في نهاية المطاف.
إعادة تعريف النصر في سوق الانتقالات
سيعيد الفريق السعودي تعريف نفسه في سوق الانتقالات من خلال تلك الصفقة التي لو نجحت ستكون نقلة كبيرة في طريقة تفكير وتعامل النصر والأندية السعودية مع الصفقات.
وسيكون حسم النصر لتلك الصفقة هو الحجر الأول في برج يستعد العالمي لتشييده لنفسه وسط عمالقة أوروبا والعالم.
فبدلًا من ضمن النجوم الجاهزين من أنديتهم الأوروبية، ودفع الملايين من أجل الحصول على خدمات لاعب واحد فقط ذهب الفريق السعودي لضم بعض أبرز المواهب من فرقهم الأصلية في أمريكا اللاتينية أو دوريات أوروبا الأقل تصنيفًا.
وستوفر تلك الخطوة ومثيلاتها الكثير من الأموال بالنسبة للنصر، يمكن للفريق أن يستفيد بها في صفقات أخرى ومراكز تحتاج إلى دعم أكثر في الفترة المقبلة.
عمل الكشافة يبدأ
بداية العهد الجديد في سوق انتقالات النصر والابتعاد عن الصفقات اللامعة التي يتشاجر عليها الهلال والاتحاد والأهلي معه سيكون له عامل السحر على غرف ملابس الفريق.
دخول النصر في ذلك النوع من الصفقات يتطلب فريق كشافة على مستوى عالِ للغاية، حتى يستطيع إيجاد الجواهر الشابة التي يمكنها تقديم ما هو أفضل من بعض الصفقات الكبيرة
سيدخل الفريق في صراعات مع كبار أوروبا على ضم لاعبين شباب، وآخرين كبار لكنهم ليسوا من نجوم الصف الأول في الوقت الحالي، إلا إنهم ينتظرون التألق في الدوريات الخمسة الكبرى حتى يصبحوا منهم.
الخلاصة
اتجاه النصر لمثل تلك الصفقات يأخذ الدوري السعودي كله إلى طريق جديد في البحث والتنقيب عن المواهب وتوزيع الدعم بما يتناسب مع إمكانات الفريق.
كان "العالمي" بالفعل هو أول من ضم لاعب عالمي إلى صفوفه من طراز كريستيانو رونالدو، ثم سارت بقية الأندية على النهج نفسه.
وفي الوقت نفسه قد يكون النصر أيضًا أول فريق يعتمد على ضم النجوم الصغار غير المعروفين ويوفر الملايين من الريالات بدلًا من ضم الأسماء نفسها من أندية أخرى في المستقبل تطلب فيهم أرقامًا أكبر، ومن هنا يبدأ التفوق على الأندية العالمية.