النصر السعودي يبدأ رحلة التفوق على أندية أوروبا

سوق انتقالات خرافي

وضع النصر السعودي نفسه في قالب الأندية التي تضم صفقات كبيرة بأسعار مرتفعة وأعمار تصل إلى الـ30 وأكثر في غالبية الأحيان.

حيث حصل النصر بالفعل على خدمات كريستيانو رونالدو قبل عام ونصف العام، وساديو ماني بعده، ومارسيلو بروزوفيتش وغيرهم من النجوم الكبار عالميًا.

وتركت تلك الصفقات صدى واسعا في سوق الانتقالات حول العالم، بالأخص أن بروزوفيتش انضم بعد صراع مع برشلونة، فاز به الفريق السعودي في نهاية المطاف.