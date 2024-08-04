حقق ليفربول فوزًا عريضًا على منافسه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 في مواجهة إنجليزية خالصة أقيمت فجر الأحد على ملعب "ويليامز برايس" في الولايات المتحدة الأمريكية.

تقدم ليفربول بهدف في الدقيقة 10 عن طريق لاعبه فابيو كارفالهو من تسديدة سكنت شباك مانشستر يونايتد.

وأحرز كورتيس جونز الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 36 بصناعة رائعة من جانب محمد صلاح الذي راوغ ببراعة ومرر كرة عرضية حولها زميله في المرمى.

وسجل كوستاس تسيميكاس الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 61 من عمر المباراة بعد فاصل من التمريرات المتبادلة انتهى بتسديدة أبعدها الحارس، وتابعها لاعب الريدز في المرمى.

وأثار مانشستر يونايتد مخاوف جماهيره قبل خوض مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية يوم السبت المقبل.

وتفوق المدرب الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول على مواطنه إريك تين هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد.

وتفوق ليفربول في مبارياته الودية التي خاضها حتى الآن بالفوز على ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 1-0 ثم التغلب على آرسنال الإنجليزي بنتيجة 2-1.

ويلعب ليفربول يوم الأحد المقبل ضد إشبيلية الإسباني في مواجهة ودية أخيرة قبل افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي أمام إيبسويتش تاون يوم 17 أغسطس الجاري.

وتلقى مانشستر يونايتد خسارته الثالثة في التجارب الودية قبل بداية الموسم بعد الهزيمة أمام روزنبورغ النرويجي بنتيجة 0-1 وآرسنال بنتيجة 1-2 بينما فاز على ريال بيتيس بنتيجة 3-2 وتغلب على جلاسجو رينجرز الإسكتلندي بنتيجة 2-0.