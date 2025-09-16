رغم اشتعال الأزمة.. موقف رائع من خوان ألفينا بيزيرا مع الزمالك

اتخذ البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، موقفاً لافتاً يُظهر التزامه الكامل تجاه القلعة البيضاء.

واشتعلت الأزمة بين الناديين على خلفية المستحقات المالية المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب إلى الزمالك مطلع الموسم الحالي، والتي لم يسدد خلالها النادي المصري القسط المتفق عليه للنادى الأوكراني؛ ما هدد بتعقيدات قانونية.

يذكر أن البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا قدم أداءً متميزاً منذ أن ارتدى القميص الأبيض، حيث أصبح أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق؛ ما دفع الجماهير لتقديره واحتضانه.

موقف رائع من اللاعب

في خضم هذا الجدل، برز موقف اللاعب نفسه تجاه الأزمة بين الزمالك، وناديه السابق.

وكشف برونو مارتينالي، محامي اللاعب، أن أولوية بيزيرا الوحيدة والحالية هي إسعاد جمهور نادي الزمالك.

وقال محامي اللاعب البرازيلي لقناة "المحور"، أن خوان بيزيرا يريد مواصلة عطائه الجيد الذي ظهر عليه منذ انضمامه.

ورفض المحامي مارتينالي بشكل قاطع الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بالشروط الجزائية الموجودة في عقد لاعب وسط الفريق، مشيراً إلى أن هذه الأمور ليست من اختصاصه أو من أولويات اللاعب في الوقت الراهن.

كما أوضح محامي بيزيرا أنه لا يتدخل بأي شكل من الأشكال في أزمة المستحقات المالية بين ناديي الزمالك وأوليكساندريا الأوكراني، مؤكداً أن هذا الملف هو شأن إداري وقانوني يخص الطرفين المعنيين مباشرة، وأن دور لاعبهم ينحصر في الأداء داخل المستطيل الأخضر.