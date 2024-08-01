تواصلت معاناة نادي بوردو الفرنسي، الفريق التاريخي لأسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان بعد أيام قليلة من الإعلان عن هبوط النادي للدرجة الثالثة بسبب تأكد حالة الإفلاس والعجز عن سداد ديونه الثقيلة.

وفيما كان النادي المتوج بطلا لفرنسا 6 مرات آخرها في العام 2009، وبلغ أوجه مع زين الدين زيدان في منتصف التسعينات من القرن الماضي، يستعد للمشاركة في دوري الدرجة 3 بداية من الموسم المقبل، أعلنت لجنة تابعة للإدارة الفرنسية للرقابة الإدارية، مكلفة بمراقبة النادي، عن الحطّ من تصنيف بوردو بدرجة إضافية ليتم إنزاله رسميا للدرجة الرابعة.

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وأعلنت لجنة مراقبة الأندية الفيدرالية (DNCG) في فرنسا اليوم الخميس عن خفض جديد لمستوى نادي بوردو بإعلان هبوطه آليا إلى القسم الرابع ما يسمى في سلم الدرجات في الكرة الفرنسية (National 2) في قرار اعتبره كثيرون سيرا نحو الجحيم للنادي الفرنسي العريق.

وذكرت تقارير إخبارية فرنسية إن نادي بوردو دافع عن البقاء في "ناسيونال 1" (الدرجة 3) خلال جلسة الاستماع،لكن اللجنة الفيدرالية الفرنسية للرقابة رفضت كل الادعاءات التي قدمها النادي وقررت الإعلان رسميا عن هبوطه لدرجة إضافية.

وخلال العام 2024، عاش نادي بوردو، الفريق الذي أنجب الكثير من النجوم في كرة القدم الفرنسية، وفي مقدمتهم الأسطورة زين الدين زيدان، والمدافع الدولي بيكسنت ليزارازو وكريستوف دوغاري ويوهان غوركوف، أصعب فترة في تاريخه، وذلك نتيجة تفاقم ديونه وعجزه عن سدادها.

وفي أواخر يوليو الماضي أعلن النادي الذي تأسس في العام 1920، عن قبوله الهبوط للدرجة الأدنى في موسم 2024 ـ 2025 وهي الدرجة الثالثة.