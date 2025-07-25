بطاقة طرد توقف مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس وتتسبب في دخول الشرطة

خرجت مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس في الجولة الافتتاحية من مرحلة سداسي التتويج في الدوري الليبي للمحترفين عن إطارها الطبيعي لتشكل أولى أزمات مرحلة التتويج التي تقام في مدينة ميلانو الإيطالية.

وانطلقت اليوم الجمعة منافسات المرحلة الأخيرة والحاسمة التي تسمى "سداسي التتويج" بمباريات الجولة الأولى التي يلتقي فيها النادي الأهلي بنغازي مع الأهلي طرابلس.

ويواجه الأخضر نادي الاتحاد في حين يلتقي الهلال بنغازي مع السويحلي، علما أن كل المباريات تنطلق في وقت واحد على 3 ملاعب في مدينة ميلانو.

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وتعرضت مرحلة سداسي التتويج لأول أزمة حقيقية بعد أقل من 45 دقيقة من انطلاق منافسات الجولة الأولى وتحديدا في مباراة القمة بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي.

وتوقفت المباراة بعد نهاية الشوط الأول على نتيجة (2 ـ 0) للأهلي طرابلس بعد أن قرر الأهلي بنغازي الانسحاب احتجاجا على رفع بطاقة طرد ضد مدربه ناصر الحضيري.

وتقدم الأهلي طرابلس بهدفين دون مقابل في الشوط الأول الذي شهد رفع الحكم بطاقة حمراء في وجه مدرب الأهلي بنغازي ناصر الحضيري وهو ما أفرز موجة من الاحتجاج في صفوف دكة بدلاء الفريق وجهازه الفني والإداري الموجودين على الدكة.

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واندلعت الاحتجاجات وفق ما أكدته مصادر قريبة من الفريق بعد أن احتج المدرب المساعد للأهلي بنغازي عادل الشاعري على أحد قرارات الحكم وطالب بالعودة إلى غرفة الفيديو المساعد (الفار) قبل أن يقوم المدرب ناصر الحضيري بحركة غير أخلاقية أدت إلى رفع البطاقة الحمراء في وجهه.

ورفض الحضيري الخروج من الملعب وسط احتجاج من أعضاء الطاقم الفني للأهلي بنغازي واللاعبين، قبل أن يدخل رجال الشرطة الإيطالية إلى الملعب من أجل إعادة الهدوء إلى المباراة.

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واستمرت الأزمة في مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بعد أن تمسك الحضيري بعدم الخروج، مما تسبب في إثارة الفوضى داخل الملعب بعد أن اختار الأهلي بنغازي إما الاستمرار في المباراة بوجود ناصر الحضيري أو الانسحاب.

وبسبب تلك الأحداث توقفت المباراة لأكثر من 5 دقائق وسط محاولات من طاقم الحكام والمراقبين بإعادة الأمور إلى هدوئها لكن كل المحاولات باءت بالفشل بعد تمسك بعثة الأهلي بنغازي بالانسحاب.

وقرر فريق بنغازي الانسحاب من المباراة قبل لحظات من نهاية الشوط الأول بعد احتجاجه على قرارات التحكيم وهو ما شكل أول أزمة في مرحلة سداسي التتويج.

وينتظر أن تجتمع لجنة المسابقات للتحقيق حول ما حدث في مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس واتخاذ القرارات الرسمية بشأن نتيجة المواجهة ومصير المباراة.