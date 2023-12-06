تغريم برشلونة بسبب أزمة تواجد مساعد الحكم بالقرب من غرفة ملابس الفريق

كشفت صحيفة "سبورت" أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم فرض غرامة مالية على نادي برشلونة بسبب تقرير حكم مباراة أتلتيكو مدريد، سانشيز مارتينيز، بشأن ما حدث بين مساعد الحكم راؤول كابانييرو والمنسق الإعلامي للنادي الكتالوني "إدواردو بولو".

وتواجه الفريقان في قمة منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، على ملعب "مونتغويك" حيث فاز برشلونة بهدف دون رد.

وتسبب تصرف كابانييرو، في توتر كبير بين شوطي المباراة؛ إذ اتهمه طاقم برشلونة بالتجسس على الفريق.