تغريم برشلونة بسبب أزمة تواجد مساعد الحكم بالقرب من غرفة ملابس الفريق
كشفت صحيفة "سبورت" أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم فرض غرامة مالية على نادي برشلونة بسبب تقرير حكم مباراة أتلتيكو مدريد، سانشيز مارتينيز، بشأن ما حدث بين مساعد الحكم راؤول كابانييرو والمنسق الإعلامي للنادي الكتالوني "إدواردو بولو".
وتواجه الفريقان في قمة منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، على ملعب "مونتغويك" حيث فاز برشلونة بهدف دون رد.
وتسبب تصرف كابانييرو، في توتر كبير بين شوطي المباراة؛ إذ اتهمه طاقم برشلونة بالتجسس على الفريق.
وكان بولو متواجدًا في هذه المنطقة لإجراء مقابلة صحفية، حين تفاجأ بوجود مساعد الحكم، في الوقت الذي يُشتبه بأن راؤول مارتينيز كان يتجسس على أي انتقادات محتملة من اللاعبين داخل الغرفة ضد التحكيم.
ورغم ما حدث، فإن مساعد الحكم أبلغ حكم اللقاء، سانشيز مارتينيز بتلك الواقعة التي ذكرها في تقريره، حيث تنص قواعد لجنة المسابقات على عدم وجود مثل أولئك الأشخاص في منطقة غرف الملابس.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه "رغم أن بولو كان هناك من أجل الحوارات الإعلامية، إلا أن لجنة الانضباط اعتبرته دخيلًا وتواجده يشكل مخالفة بحسب المادة السادسة، ومن ثم فرضت عقوبة على النادي".
وقررت لجنة المسابقات تغريم برشلونة بمبلغ قدره 602 يورو استناداً إلى المادة 133 من قانون المسابقة.
ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن الصدارة التي يتقاسمها فريقا ريال مدريد وجيرونا.