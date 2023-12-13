NBA.. ناغتس يهزم شيكاغو بولز بدوري السلة الأمريكي

سجل ريجي جاكسون 25 نقطة، وأضاف مايكل بورتر 17 نقطة، ليقودا دنفر ناغتس حامل اللقب الذي غاب عنه الكثير من نجومه، للفوز 114-106 على مضيفه شيكاغو بولز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وفاز دنفر لليلة الثانية تواليا رغم خسارة جهود النجم نيكولا يوكيتش في الربع الثاني لطرده، بعد الاعتراض على الحكم، كما لعب الفريق دون جمال موراي بسبب إصابة في الكاحل.

وخسر ناغتس أيضا جهود كنتافيوس كالدويل-بوب في الربع الثاني بعد إصابته بارتجاج في المخ.