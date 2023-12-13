NBA.. ناغتس يهزم شيكاغو بولز بدوري السلة الأمريكي
سجل ريجي جاكسون 25 نقطة، وأضاف مايكل بورتر 17 نقطة، ليقودا دنفر ناغتس حامل اللقب الذي غاب عنه الكثير من نجومه، للفوز 114-106 على مضيفه شيكاغو بولز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وفاز دنفر لليلة الثانية تواليا رغم خسارة جهود النجم نيكولا يوكيتش في الربع الثاني لطرده، بعد الاعتراض على الحكم، كما لعب الفريق دون جمال موراي بسبب إصابة في الكاحل.
وخسر ناغتس أيضا جهود كنتافيوس كالدويل-بوب في الربع الثاني بعد إصابته بارتجاج في المخ.
وسجل كوبي وايت 27 نقطة، وأضاف نيكولا فوتشفيتش 26 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة، لكن بولز خسر المباراة للمرة الثانية تواليا بعد سلسلة من أربعة انتصارات متتالية.
وفاز بوسطن سيلتيكس 120-113 على ضيفه كليفلاند كافاليرز بفضل تألق جيسون تاتوم وجايلين براون.
وكان التعادل قائما 106-106 قبل 6.05 دقيقة من النهاية، لكن بوسطن سجل تسع نقاط متتالية ليحقق الفوز.
وفاز سيلتيكس في 18 مباراة متتالية على ملعبه بالدور التمهيدي تعود إلى مارس الماضي.
وقاد دونوفان ميتشل قائمة المسجلين في كليفلاند برصيد 29 نقطة.
وسجل ديفين بوكر 32 نقطة، وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه، ليفوز فينكس صنز في غياب كيفن دورانت 119-116 على ضيفه غولدن ستيت وريورز.
ومنح لوكا دونتشيتش دالاس مافريكس التقدم قبل 6:24 دقيقة من النهاية، ليفوز دالاس مافريكس 127-125 على لوس أنجليس ليكرز.
وكان دونتشيتش أعلى المسجلين في فريقه برصيد 33 نقطة.
وسجل كاواي ليونارد 31 نقطة في انتصار لوس أنجليس كليبرز 119-99 على سكرامنتو كينغز.