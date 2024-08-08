أول أهداف مبابي في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي أول هدف له في ثاني تدريب له مع ريال مدريد منذ انتقاله للنادي الملكي في يونيو الماضي وتقديمه رسميا للجماهير في 16 يوليو 2024 في حفل مبهر.

وخلال تدريبات اليوم الخميس، سجل كيليان مبابي هدفا في تمارين تطبيقية بين اللاعبين، وذلك بعد أن تلقى تمريرة من زميله الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي.

وفي التدريبات ذاتها، قدم النجم الفرنسي تمريرة حاسمة أيضا لفالفيردي بعد أن قام بمراوغة رائعة للمدافع الشاب للريال مارتينيز.

وظهر كيليان مبابي، يوم الأربعاء لأول مرة في تدريبات فريقه ريال مدريد، بعد انضمامه إليه رسميًا، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وتعاقد ريال مدريد مع مبابي لمدة 5 سنوات، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعقب تدريبه الأول، نشر مبابي صورًا له عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، ظهر فيها بصحبة مدربه كارلو أنشيلوتي، وعدد من زملائه الجدد، وكتب مبابي تعليقًا على الصور: "اليوم الأول.. هلا مدريد".

وينتظر أن يكون مبابي، الذي شارك مع منتخب فرنسا في يورو 2024 وبلغ الدور نصف النهائي، حاضرا في مواجهة الأربعاء القادم، بين ريال مدريد وأتالانتا الإيطالي ضمن كأس السوبر الأوروبي.