مفاجأة.. يوتيوبر عالمي يعلن نقل مباريات الدوري السعودي عبر قناته (فيديو)

كشف صانع المحتوى الفرنسي، زاك ناني، والذي ينشط بشكل خاص على تطبيق "تويتش"، حصوله على حقوق نقل مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، للموسم المقبل 2025-206.

وقال زاك ناني، واسمه الحقيقي زكريا حداد، وهو من أصل مغربي إن "هذا المشروع يعكس رغبة قوية في تقديم بديل لنماذج البث التقليدية".

وسيتم نقل ما يصل إلى 3 مباريات مجانا أسبوعيا عبر قناتيه على "تويتش" و"يوتيوب" ابتداء من 19 أغسطس الجاري.

وكانت "كانال +" المشفرة تخلت عن نقل الدوري السعودي في فرنسا، بعدما أعلن توما سينيكال، المدير الرياضي للقناة، في يوليو الماضي أنه لم يجدد العقد الذي وُقّع عام 2023.

ومع أكثر من 800 ألف مشترك على يوتيوب و600 ألف مشترك على "تويتش" يبث ناني مقاطع فيديو ترفيهية ومقابلات ومحتوى متعلقا بكرة القدم.

وفي عام 2023 حظي ناني بفرصة مميزة للقاء كريم بنزيما، نجم الاتحاد السعودي، وقد حصدت المقابلة مشاهدات ضخمة وصلت إلى 2.6 مليون مشاهدة على يوتيوب.

كما اعتاد زاك ناني، في برنامجه "زاك بلا قيود"، استضافة أسماء بارزة في عالم كرة القدم مثل سمير نصري، وديدييه دروغبا، وغابريل سيسيه، وأنطوني لوبيس، وقد استغل هذه المرة حضور النجم إدين هازارد ليعلن، يوم الجمعة، عن شرائه حقوق بث دوري المحترفين السعودي.

وعن هذه الخطوة قال زاك ناني في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب": "لطالما رغبتُ في امتلاك وسيلة لبث مباريات كرة القدم بشكل قانوني، لكن عندما لا تكون هناك قناة تلفزيونية، يصبح شراء الحقوق أمرا غامضا للغاية. من يجب أن تتواصل معه؟ ومن هو الشخص المعني بالحديث؟ لم أكن أعرف كيف أبدأ، أرسلتُ رسائل إلكترونية إلى اتحادات كروية أجنبية وإلى بطولات لا تُبث في فرنسا، لكنني لم أتلقَّ أي رد واضح. كانت الفكرة تدور في ذهني دائمًا، لكنني لم أتمكّن من تحويلها إلى واقع".

وأضاف: "قبل بضعة أسابيع، تلقيت رسالة إلكترونية من شركة (IMG)، وهي مؤسسة تمتلك وتبيع حقوق البث التلفزيوني، تدعوني للتواصل معها. وأخبروني حينها عن فتح باب بيع الحقوق الفرنسية لدوري المحترفين السعودي؛ الأمر الآخر الذي لم أكن أعرفه هو تكلفة هذه الحقوق، ناقشنا التفاصيل، وقدمت عرضا، وها نحن هنا اليوم".

وشدد: "هذه حقوق أشتريها شخصيا، وليس عبر مستثمر أو شركة أخرى. وهو أكبر استثمار أقوم به من خلال شركتي التي تُنتج جميع برامجي وفيديوهاتي على يوتيوب، المبلغ يتجاوز الستة أرقام لموسم واحد، مع خيار لموسم ثانٍ. وهي حقوق حصرية للجزء المجاني؛ ما يعني أن قناة مدفوعة يمكنها، من الناحية التقنية، الحصول على الحقوق في فرنسا".

وأوضح: "يحق لي بث ما يصل إلى 3 مباريات أسبوعيا، على أن تكون الأفضل في كل جولة، مع التزام ببث مباراة واحدة على الأقل، لكنني أنوي تقديم أكثر من مباراة واحدة. وسيكون كل ذلك متاحا مجانا على تويتش ويوتيوب".

وأردف: "أما عن التعليق، فأنا عاشق لكرة القدم منذ طفولتي، لكنني أيضا شخص قادم من عالم الإنترنت وأتابع مجالات أخرى مثل الرياضات الإلكترونية. أرغب في الاقتراب من بعض هذه الأساليب حتى لا أقدم محتوى كما في التلفزيون، سبق لي التعليق على المباريات، لكنني لا أبرع فيه مثل المعلقين المحترفين الذين يمتهنون ذلك. ما أطمح إليه هو تقديم شيء مختلف، يسهم في تغيير نظرة الجمهور لكرة القدم في فرنسا قليلا".

وواصل: "ستكون هناك شخصية متخصصة في كرة القدم لضمان الجانب التحليلي، وأخرى أقل خبرة في المجال لتقديم منظور مختلف وإضفاء تفاعل أكبر مع الدردشة على تويتش، أما المباريات الأخرى، فسيكون التعليق عليها أكثر بساطة ومنزلي الطابع، وربما بمشاركة ضيف آخر عن بُعد".

واختتم: "الميزة أن هناك عددا كبيرا من الناطقين بالفرنسية في الدوري السعودي للمحترفين، وبلا مبالغة، فإن معظمهم يعرفني ويتابع ما أقدمه، وهذا قد يسهل الأمور، بطبيعة الحال، أود إجراء مقابلات بين الحين والآخر، وقد أبديت رغبتي في التعليق من أرض الملعب وفق أهمية المباريات، خصوصا في نهاية الموسم إذا كانت المنافسة على المراكز المتقدمة أو على اللقب محتدمة. هذا سيتيح أيضا فرصة لإنتاج محتوى من قلب الحدث. وإذا سنحت لي فرص للتواصل مع اللاعبين، فسأفعل ذلك دون تردد".