لمياء بن بهيان نائبا لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم
حضر الجمعية العمومية التي عقدت في الرياض 44 ناديًا، تم خلالها تزكية ياسر المسحل رئيسًا للاتحاد ليستمر في منصبه.
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تشكيل مجلس الإدارة الذي سيقود الكرة السعودية حتى 2027، بعد عقد جمعية عمومية غيرعادية في العاصمة السعودية الرياض.
وحضر الجمعية العمومية التي عقدت في الرياض 44 ناديًا، تم خلالها تزكية ياسر المسحل رئيسًا للاتحاد ليستمر في منصبه.
كما أعلن اتحاد الكرة السعودي تعيين لمياء بن بهيان نائبًا لرئيس الاتحاد.
ولمياء بن بهيان كانت عضوا بمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأشرفت على الكرة النسائية السعودية خلال الفترة الماضية التي شهدت طفرة ملحوظة.