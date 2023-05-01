لمياء بن بهيان نائبا لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تشكيل مجلس الإدارة الذي سيقود الكرة السعودية حتى 2027، بعد عقد جمعية عمومية غيرعادية في العاصمة السعودية الرياض.

وحضر الجمعية العمومية التي عقدت في الرياض 44 ناديًا، تم خلالها تزكية ياسر المسحل رئيسًا للاتحاد ليستمر في منصبه.