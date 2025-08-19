التشكيل المثالي لفريق العام في الدوري الإنجليزي (صورة)

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، التشكيل المثالي لفريق العام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتُوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الماضي، بعد تفوق كبير بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت.

وفاز المصري محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب العام المقدمة من جمعية اللاعبين المحترفين بعد حصوله على أعلى الأصوات من جانب أعضاء الجمعية وفقًا لنظام هذه الجائزة.

وتُوج صلاح بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الكروية التي بدأت في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي، في يناير 2014، قبل رحيله سريعاً بعد عام واحد ثم العودة من بوابة ليفربول في صيف 2017.

أخبار ذات علاقة رسمياً.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في إنجلترا

وضم التشكيل المثالي 4 لاعبين من ليفربول، على رأسهم: صلاح، بجانب الهولندي فيرجيل فان دايك، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والهولندي ريان غرافينيبيرش.

وخلا التشكيل المثالي من لاعبي مانشستر سيتي الذي لم يقدم أفضل مستوياته في الموسم الماضي.

أخبار ذات علاقة ملخص وهدف ورجل مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

وفيما يلي تشكيل العام في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: ماتز سيلس (نوتنغهام فورست).

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) – ميلوس كيركيز (بورنموث سابقاً وليفربول حالياً) – ويليام ساليا، غابرييل ماغالهايس (آرسنال).

خط الوسط: ديكلان رايس (آرسنال) – ريان غرافينبيرش وماك أليستر (ليفربول).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) – ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) – كريس وود (نوتنغهام فورست).