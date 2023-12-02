رونالد أراوخو: أحب اللعب قلب دفاع وليس ظهيرًا أيمنَ
تحدث المدافع الأوروغواياني رونالد أروخو، لاعب برشلونة، عن مركزه المفضل في اللعب.
وقال أراوخو، القائد الثالث لبرشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "لا أحب اللعب كظهير أيمن، بل كقلب دفاع".
ولعب أراوخو في مركز الجناح في المباريات الكبيرة، وقام بتغيير الأدوار مع جوليس كوندي الموسم الماضي.
وكان الفرنسي هو الجناح ولعب أراوخو في قلب الدفاع لقد تم عكس الأدوار هذا الموسم.
وبحسب "سبورت" فإن المشكلة هي أن كوندي وأراوخو من لاعبي قلب الدفاع الطبيعيين، لكن احتياجات الفريق دفعت أحدهما إلى اللعب في الجناح.
وهو وجود جواو كانسيلو الظهير الهجومي للغاية، اضطر تشافي لوضع مدافع أكثر تحديدًا على الجهة اليمنى ووقع اختياره على أراوخو، وقد أكد أداؤه جيدا ضد فينيسيوس جونيور.
وكان كوندي قد أوضح أيضًا لتشافي قبل بداية الموسم أنه يريد العودة إلى قلب الدفاع، على الرغم من استمراره كجناح مع منتخب فرنسا.
ومن اللافت أن أراوخو يلعب أيضًا على الجانب الأيمن مع منتخب أوروغواي، لكن في برشلونة، يرغب كلاهما في اللعب في قلب الدفاع.
وبحسب موقع "transfermarkt" لعب أراوخو 12 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي يواقع 931 دقيقة سجل فيها هدفًا.
وتحدث أراوخو عن مواجهة أتلتيكو مدريد غدا الأحد في الليغا وقال: "نواجه فريقًا قويًا ومنظمًا، أنطوان غريزمان وموراتا في حالة ممتازة، وعلينا أن نكون حذرين".
ويلعب برشلونة مباراتين مهمتين ضد منافسين على لقب الليغا فبعد مواجهة أتلتيكو مدريد يلاقي جيرونا.
ورغم ذلك أضاف أراوخو: "خسارة النقاط في المباراتين المقبلتين لا تعني شيئًا، الدوري لا يزال طويلاً".
ويملك برشلونة 31 نقطة من 14 مباراة، وهو نفس رصيد أتلتيكو مدريد الذي لعب 13 مباراة. ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا برصيد 35 نقطة، وتقدم بفارق الأهداف عن جيرونا.
وضمن برشلونة أيضا التأهل إلى درو الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعدما حصد 12 نقطة من 5 جولات، ليتجنب الخروج من الدور الأول كما حدث في الموسمين الماضيين.