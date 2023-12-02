رونالد أراوخو: أحب اللعب قلب دفاع وليس ظهيرًا أيمنَ

وبحسب "سبورت" فإن المشكلة هي أن كوندي وأراوخو من لاعبي قلب الدفاع الطبيعيين، لكن احتياجات الفريق دفعت أحدهما إلى اللعب في الجناح.

وهو وجود جواو كانسيلو الظهير الهجومي للغاية، اضطر تشافي لوضع مدافع أكثر تحديدًا على الجهة اليمنى ووقع اختياره على أراوخو، وقد أكد أداؤه جيدا ضد فينيسيوس جونيور.

وكان كوندي قد أوضح أيضًا لتشافي قبل بداية الموسم أنه يريد العودة إلى قلب الدفاع، على الرغم من استمراره كجناح مع منتخب فرنسا.

ومن اللافت أن أراوخو يلعب أيضًا على الجانب الأيمن مع منتخب أوروغواي، لكن في برشلونة، يرغب كلاهما في اللعب في قلب الدفاع.

وبحسب موقع "transfermarkt" لعب أراوخو 12 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي يواقع 931 دقيقة سجل فيها هدفًا.