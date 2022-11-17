ليفربول ويوفنتوس يتنافسان للتعاقد مع ماسون ماونت نجم تشيلسي
لم يوقع ماسون ماونت نجم تشيلسي حتى الآن عقدًا جديدًا يبقيه في ستامفورد بريدج، ما فتح الباب أمام ليفربول ويوفنتوس لمحاولة التعاقد معه وفقا لصحيفة "ذا صن".
وماونت لديه 18 شهرًا متبقيًا على عقده مع البلوز، (عقده ينتهي في يونيو 2024) وقالت الصحيفة إنه واحد من أقل اللاعبين أجرا في تشيلسي، ويُعتقد أن ماونت يسعى إلى تحسين أجره.
لكن لا يزال يتعين على الجانبين التوصل إلى اتفاق، وترك الأمور معقلة في الهواء حتى بعد كأس العالم على الأقل.
وذكرت "ذا صن" أن ليفربول ويوفنتوس يتابعان موقف اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.
وأصبح ماسون ماونت مفضلا لدى العديد من مديري تشيلسي مؤخرًا بسبب رؤيته وصناعته وقدرته على التعامل مع الكرة.
وكان ماونت مع تشيلسي طوال مسيرته المهنية وسيكون الملاك الجدد لتشيلسي حريصين على عدم خسارته مجانا.
وتشير "ذا صن" إلى حدوث "انفراج إيجابي" في محادثات تجديد العقد بين تشيلسي وماونت.
لكن الشائعات تتحدث عن استعداد ليفربول ويوفنتوس للانقضاض على اللاعب.
ويمر تشيلسي بفترة صعبة حيث سيرحل تياغو سيلفا ونغولو كانتي وجورجينيو بنهاية الموسم الحالي لانتهاء عقودهم في ستامفورد بريدج.
وكان تشيلسي قد خسر أنطونيو روديغر وأندرياس كريستنسن مجانًا الصيف الماضي، وذهب الأول لريال مدريد والثاني إلى برشلونة.