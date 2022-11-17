ليفربول ويوفنتوس يتنافسان للتعاقد مع ماسون ماونت نجم تشيلسي

لم يوقع ماسون ماونت نجم تشيلسي حتى الآن عقدًا جديدًا يبقيه في ستامفورد بريدج، ما فتح الباب أمام ليفربول ويوفنتوس لمحاولة التعاقد معه وفقا لصحيفة "ذا صن".

وماونت لديه 18 شهرًا متبقيًا على عقده مع البلوز، (عقده ينتهي في يونيو 2024) وقالت الصحيفة إنه واحد من أقل اللاعبين أجرا في تشيلسي، ويُعتقد أن ماونت يسعى إلى تحسين أجره.