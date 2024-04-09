أهداف مباراة أرسنال وبايرن ميونخ (فيديو)
نجح بايرن ميونخ في قلب تأخره بهدف أمام أرسنال الإنجليزي إلى التقدم بهدفين لهدف في الشوط الأول من مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وعلى ملعب الإمارات في العاصمة لندن، بادر بوكايو ساكا بتسجيل الهدف الأول مطلع الدقيقة 12 من المباراة مانحا أرسنال التقدم (1 ـ 0).
ويسعى أرسنال إلى وضع حد لسلسلة سوداء من مواجهاته للعملاق البافاري في مسابقة دوري الأبطال بعد أن كان خسر آخر 3 مباريات بنتيجة ثقيلة (5 ـ 1).
ونجح الألماني سيرج غنابري في تعديل الكفة لبايرن ميونخ في الدقيقة 18 بعدما استغل تمريرة بينية متقنة من غورتزيكا ليغالط الحارس الإسباني دافيد رايا.
وفي الدقيقة 32 نجح الدولي الإنجليزي هاري كاين في منح الأسبقية لبايرن ميونخ من علامة الجزاء ليمنح فريقه التقدم (2 ـ 1) قبل أن يحافظ لاعبو المدرب توماس توخيل على الأسبقية حتى نهاية الفترة الأولى.
وسبق لبايرن ميونخ أن توج بدوري أبطال أوروبا في ست مناسبات فيما لا يزال أرسنال يبحث عن لقبه الأول في المسابقة.
وتكمن النرويجي تروسارد من استغلال تمريرة متقنة من غابرييل جيسوس ليسدد من مسافة قريبة في الزاوية اليسرى السفلية لمرمى الألماني مانوال نوير ويعيد المباراة إلى نقطة البداية بهدف ثان لأرسنال (2 ـ 2).