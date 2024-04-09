أهداف مباراة أرسنال وبايرن ميونخ (فيديو)

نجح بايرن ميونخ في قلب تأخره بهدف أمام أرسنال الإنجليزي إلى التقدم بهدفين لهدف في الشوط الأول من مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب الإمارات في العاصمة لندن، بادر بوكايو ساكا بتسجيل الهدف الأول مطلع الدقيقة 12 من المباراة مانحا أرسنال التقدم (1 ـ 0).