قال المصنف الثالث عالميا الإسباني كارلوس ألكاراز، بعد فوزه بلقبين متتاليين في البطولات الأربع الكبرى والميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، إن أحد أهدافه الرئيسة أن ينهي العام متصدرا التصنيف العالمي لمحترفي التنس.

ويعود ألكاراز (21 عاما) المتوج ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، والذي خسر نهائيا مثيرا في ألعاب باريس أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى المنافسات في بطولة سينسيناتي المفتوحة هذا الأسبوع، إذ يمكنه الاستمرار في مطاردة الإيطالي يانيك سينر وديوكوفيتش في السباق على صدارة التصنيف.

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ويتأخر ألكاراز بفارق 450 نقطة عن المصنف الأول عالميا سينر في سباق التأهل للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال في تورينو الإيطالية وهو مؤشر مهم في حسم الصدارة في نهاية العام.

وقال ألكاراز: "بالتأكيد أن الوصول إلى المركز الأول عالميا هو هدفي في كل مرة أكون فيها (متأخرا عن الصدارة) والسباق يشكل تصنيفا مهما بالنسبة لي. في نهاية العام، إذا أنهيت السباق في المركز الأول، فسيكون الترتيب متشابها إلى حد كبير.

"لذا، فأنا أركز حقا على هذا الأمر. وأحرص على الذهاب إلى كل بطولة، والتفكير في تقديم أداء رائع، وتحقيق نتيجة جيدة فقط لتحسين مركزي في السباق. إنهاء العام في المركز الأول هو أحد أهدافي الرئيسة الآن".

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ويستهل ألكاراز، وصيف بطل سينسيناتي العام الماضي، مسيرته في البطولة بمواجهة جايل مونفيس أو أليكسي بوبيرين مع العودة إلى الملاعب الصلبة لأول مرة منذ وصوله إلى دور الثمانية في بطولة ميامي مارس الماضي.

وبطولة سينسيناتي هي خطوة مهمة في طريق الاستعداد لبطولة أمريكا المفتوحة رابع وآخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وأضاف ألكاراز: "أنا متحمس للعب هنا مرة أخرى. بالتأكيد لدي ذكريات رائعة من العام الماضي، إذ وصلت إلى النهائي، وخسرت مباراة صعبة وملحمية (أمام ديوكوفيتش)".

وانسحب ديوكوفيتش من بطولة سينسيناتي بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في الفردي بأولمبياد باريس.