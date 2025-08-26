إسرائيل تنفذ تفجيرا جديدا في جنوبي لبنان
logo
رياضة

نابولي يتحرك لحسم صفقة "ضحية" أموريم

نابولي يتحرك لحسم صفقة "ضحية" أموريم
روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتدالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
26 أغسطس 2025، 9:27 م

تحرك نابولي الإيطالي لحسم صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي لتدعيم صفوفه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وتعاقد نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي مع اللاعب المخضرم البلجيكي كيفين دي بروين عقب رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة

كيفين دي بروين في مباراة نابولي وساسولو

دي بروين يترك بصمته في انتصار نابولي على ساسولو (فيديو)

 وافتتح نابولي مشواره في الدوري الإيطالي بفوز مثير على حساب ساسولو بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" عن دخول نابولي في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع اللاعب راسموس هويلاند نجم مانشستر يونايتد.

أخبار ذات علاقة

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرد "الصفعة" لهويلاند (فيديو)

 وقال:" يواصل نابولي العمل على تفاصيل صفقة راسموس هويلاند مع مانشستر يونايتد وفريق اللاعب، ولا يزال التفاؤل قائمًا".

أخبار ذات علاقة

روبن أموريم

هل يطيح مانشستر يونايتد بأموريم مبكرًا؟

 وأضاف:" تُجرى، حاليًا، مناقشة شروط رحيل هويلاند بين ناديه ومانشستر يونايتد للمضي قدمًا في صفقة انتقاله إلى نابولي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 45 مليون يورو".

وانضم هويلاند صاحب الـ 22 عاماً إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، في أغسطس 2023، قادماً من أتالانتا الإيطالي في صفقة تخطت قيمتها 77 مليون يورو.

ولعب النجم الدنماركي 40 مباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، وسجل 8 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وابتعد هويلاند عن حسابات أموريم بعد التعاقد مع النجم الكاميروني بريان مبيومو قادماً من برينتفورد الإنجليزي بجانب اللاعب البرازيلي ماتيوس كونيا.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC