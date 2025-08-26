نابولي يتحرك لحسم صفقة "ضحية" أموريم

تحرك نابولي الإيطالي لحسم صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي لتدعيم صفوفه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وتعاقد نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي مع اللاعب المخضرم البلجيكي كيفين دي بروين عقب رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي.

وافتتح نابولي مشواره في الدوري الإيطالي بفوز مثير على حساب ساسولو بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" عن دخول نابولي في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع اللاعب راسموس هويلاند نجم مانشستر يونايتد.

وقال:" يواصل نابولي العمل على تفاصيل صفقة راسموس هويلاند مع مانشستر يونايتد وفريق اللاعب، ولا يزال التفاؤل قائمًا".

وأضاف:" تُجرى، حاليًا، مناقشة شروط رحيل هويلاند بين ناديه ومانشستر يونايتد للمضي قدمًا في صفقة انتقاله إلى نابولي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 45 مليون يورو".

وانضم هويلاند صاحب الـ 22 عاماً إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، في أغسطس 2023، قادماً من أتالانتا الإيطالي في صفقة تخطت قيمتها 77 مليون يورو.

ولعب النجم الدنماركي 40 مباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، وسجل 8 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وابتعد هويلاند عن حسابات أموريم بعد التعاقد مع النجم الكاميروني بريان مبيومو قادماً من برينتفورد الإنجليزي بجانب اللاعب البرازيلي ماتيوس كونيا.