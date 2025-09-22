الاتحاد السعودي يتلقى دفعة هائلة قبل مواجهة النصر المفصلية

تلقى لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، دفعة هائلة قبل مواجهة النصر المقبلة في إطار منافسة قمة الجولة الرابعة لدوري روشن للمحترفين.

وجاءت الأخبار الجيدة للفريق الاتحادي بشأن اقتراب عودة الفرنسي كريم بنزيما للمشاركة مع الفريق الأول في المباريات المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة وانتهاء فترة التأهيل.

وكان بنزيما غاب عن آخر 3 مباريات للاتحاد، بداعي الإصابة التي تعرض لها في التدريبات الأخيرة قبل مباراة الفتح بالجولة الثانية من دوري روشن.

وخضع النجم الفرنسي لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضي، بعد إصابته في العضلة الخلفية التي تعرّض لها خلال التدريبات قبل مواجهة الفتح في الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي.

وبحسب التقارير، فإن لوران بلان، قرر الدفع بمواطنه بنزيما لبضع دقائق خلال مواجهة الوحدة، المقرر إقامتها، مساء الثلاثاء، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب ما ذكره تقرير لبرنامج "أكشن مع وليد"، فإن هناك ترقبا كبيرا للمواجهة الكبرى التي ستجمع بين النصر والاتحاد، يوم الجمعة المقبل، حيث ستكون بين الأول والثاني في دوري روشن، وبدأ كريم بنزيما العودة للتدريبات بشكل تدريجي، واحتمالية مشاركته في اللقاء ضد النصر ترتفع، وقد يشركه بلان أمام الوحدة في مواجهة كأس الملك، يوم الثلاثاء، تجهيزا لموقعة الكلاسيكو".

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد النصر، مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 جولات، ويأتي خلفه الاتحاد بـ9 نقاط أيضا لكن "العالمي" يتصدر بفارق الأهداف.