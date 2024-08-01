فاز عداء الإكوادور بريان بينتادو بالميدالية الذهبية لسباق المشي للرجال لمسافة 20 كيلومترا في أولمبياد باريس 2024، اليوم الخميس، عندما احتل المركز الأول بعد أن قطع المسافة في ساعة واحدة و18 دقيقة و55 ثانية.

وحصل البرازيلي كايو بونفيم على المركز الثاني والميدالية الفضية بعد تسجيله ساعة واحدة و19 دقيقة وتسع ثوان.

أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فكانا من نصيب بطل العالم 2023 الإسباني ألفارو مارتن الذي قطع مسافة سباق اليوم في ساعة واحدة و19 دقيقة و11 ثانية.

وتأجل انطلاق سباق المشي لمدة 30 دقيقة؛ بسبب هبوب عاصفة رعدية في ساعات الصباح الأولى.

وكان من المقرر أن يبدأ السباق في السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، لكنه بدأ في الثامنة صباحا.

الصيني ليو يحرز ذهبية الرماية بالمسدس

أحرز الصيني ليو يوكون الميدالية الذهبية لمسابقة الرماية بالمسدس من ثلاثة مواقع من مسافة 50 مترا.

وحصل الأوكراني سيرهي كوليش على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما ذهبت الميدالية البرونزية للهندي سوابنيل كوسالي الذي احتل المركز الثالث.

يونس وتيجان يواصلان التألق بمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية

اختتم الثنائي القطري أحمد تيجان وشريف يونس، المتأهل سلفاً إلى الدور الثاني منافسات دور المجموعات في كرة الطائرة الشاطئية بصدارة المجموعة الأولى، بعد الفوز على الثنائي الأسترالي آيزاك كاراهير ومارك نيكولايديس 2 - 0 في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تسايدلر يحقق رقما أولمبيا

حقق بطل العالم الألماني أوليفر تسايدلر رقما قياسيا أولمبيا عندما شق طريقه بسهولة إلى نهائي منافسات التجديف لفردي الرجال اليوم الخميس في زمن قدره ست دقائق و35.77 ثانية، ليحطم الرقم السابق المسجل باسم اليوناني ستيفانوس نتوسكوس بزمن قدره ست دقائق و40.45 ثانية في ألعاب طوكيو.

وتفوق تسايدلر في منافسة قوية مع يوهيني زالاتي المولود في روسيا البيضاء، المتسابق تحت راية الرياضيين المحايدين المشاركين بصفة فردية في ألعاب باريس، لينتزع الفوز في الدور قبل النهائي الثاني، فيما جاء نتوسكوس في المركز الثالث.

وفي الدور قبل النهائي الأول، تصدر الهولندي سيمون فان دورب الترتيب متقدما على النيوزيلندي توماس ماكنتوش والبلجيكي تيم برايس.

نيوزيلندا تفوز بذهبية التجديف في السيدات

فازت نيوزيلندا بذهبية منافسة التجديف في القارب الزوجي للسيدات.

وحصلت رومانيا على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما كانت البرونزية والمركز الثالث من نصيب بريطانيا.

الصينية يانغ تحرز ذهبية المشي للسيدات

أحرزت الصينية يانغ جيايو الميدالية الذهبية لسباق المشي للسيدات لمسافة 20 كيلومترًا بعد ساعة واحدة و25 دقيقة و54 ثانية.

وفازت الإسبانية ماريا بيريز بالميدالية الفضية بعد احتلالها المركز الثاني في زمن بلغ ساعة واحدة و26 دقيقة و19 ثانية في حين احتلت الأسترالية جمايما مونتاج المركز الثالث وحصلت على البرونزية بعد تسجليها ساعة واحدة و26 دقيقة و25 ثانية.

خسارة ثالثة لمنتخب مصر للسيدات الطائرة الشاطئية

منتخب مصر للكرة الشاطئية للسيدات يخسر أمام إسبانيا بنتيجة 2-0 (21-18 ، 21-14).

وودع المنتخب المصري بعد خسارته الثالثة على التوالي واحتلال المركز الأخير في المجموعة.

أمريكا تفوز بذهبية التجديف في القارب الرباعي للرجال

فازت الولايات المتحدة بذهبية منافسة التجديف في القارب الرباعي للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وحصلت نيوزيلندا على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما كانت البرونزية والمركز الثالث من نصيب بريطانيا.