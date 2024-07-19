حسم نادي ميلان الإيطالي صفقة التعاقد مع ألفارو موراتا ، نجم منتخب إسبانيا، لتدعيم هجومه في الموسم المقبل.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع إكس إن موراتا وقع عقده مع ميلان وأصبح لاعبًا في صفوف الفريق.

وأضاف:" العقد يستمر حتى صيف 2028 مع بند يسمح بالتمديد لموسم إضافي من جانب الطرفين".

وأشار إلى أن ميلان قرر دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الإسباني مع ناديه أتلتيكو مدريد مقابل 13 مليون يورو.

وساهم موراتا صاحب الـ 31 عامًا في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" التي أقيمت مؤخرًا في ألمانيا.

وبدأ المهاجم الإسباني مشواره كلاعب في ريال مدريد العام 2013 بعد تصعيده من فريق الرديف "كاستيا" ثم انتقل في العالم التالي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وعاد موراتا إلى ريال مدريد في صيف 2016 ولكنه رحل بعد موسم واحد إلى تشيلسي الإنجليزي.

وانضم موراتا إلى أتلتيكو مدريد العام 2019 ثم رحل معارًا إلى يوفنتوس موسم 2020 – 2021 قبل العودة إلى صفوف الروخي بلانكوس مجددًا.

وسجل اللاعب 21 هدفًا في الموسم الماضي مع أتلتيكو مدريد كما قدم 5 تمريرات حاسمة لصالح زملائه خلال 48 مباراة خاضها مع الفريق.

وأتم ميلان التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.

وقرر ميلان تفعيل بند شراء اللاعب أليكس خيمينيز ظهير أيمن فريق الشباب بنادي ريال مدريد الذي لعب للروزانيري معارًا في الموسم الماضي.