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رياضة

خطفت الأضواء بقميص إنتر ميامي.. من هي صديقة دي باول؟ (فيديو)

خطفت الأضواء بقميص إنتر ميامي.. من هي صديقة دي باول؟ (فيديو)
دي باول وصديقته المطربة تينيالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 11:23 ص

خطفت المغنية الشهيرة تيني ستويزل الأضواء خلال حفل تقديم صديقها الأرجنتيني رودريغو دي باول لاعبًا في إنتر ميامي، ليجاور الأسطورة ليونيل ميسي.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لإنتر ميامي أن دي باول سينضم في البداية للنادي معاراً خلال موسم الدوري الأمريكي 2025، وتتضمن الصفقة خيار الشراء بشكل دائم حتى عام 2029، قادمًا من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

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وقال دي بول عبر الموقع الرسمي للنادي: "ما يدفعني للانضمام إلى إنتر ميامي، هو الرغبة في المنافسة، الفوز بالألقاب، وكتابة صفحات في تاريخ النادي".

وأضاف: "النادي يتطور ليكون عظيمًا، ولديه تاريخ طويل، لذلك العديد من الناس يتابعون هذا الفريق الرائع".

ونظم النادي حفل استقبال رائعًا لدي باول، فجر اليوم الأحد، قبل مواجهة سينسيناتي، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأكثر ما لفت الأنظار هو ظهور النجم الأرجنتيني برفقة شريكته الجميلة، المغنية الشهيرة تيني ستويزل، التي ظهرت مرتدية القميص الوردي المميز للنادي الأمريكي، الذي حمل الرقم 7 على ظهره.

وتُعد تيني واحدة من أكبر نجمات البوب في أمريكا اللاتينية، فقد حققت شهرة واسعة بأغانيها التي تصدرت قوائم الاستماع على منصات مثل سبوتيفاي ويوتيوب.

من خلال مزجها بين الريغيتون والبوب اللاتيني وموسيقى التراب، استطاعت أن تبني قاعدة جماهيرية ضخمة، وتُحيي حفلات جماهيرية ناجحة نفدت تذاكرها في مختلف أنحاء القارة.

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وما يميز تيني عن كثير من زوجات وصديقات لاعبي كرة القدم هو استقلاليتها اللافتة؛ فقد حافظت على زخم مسيرتها الفنية دون انقطاع، ولم تنتقل للعيش في إسبانيا بشكل دائم، بل فضّلت مواصلة جولاتها الغنائية والبقاء تحت الأضواء بدلاً من التراجع إلى الظل.

لكن هذا التمسك بمسيرتها المهنية كان أيضًا سببًا رئيسًا في انفصالها المؤقت عن رودريغو دي باول؛ إذ تسببت الجداول الزمنية المتضاربة والمسافات بين القارات بإبعادهما عن بعضهما.

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وكان دي باول قد تقدم بطلب الزواج من تيني في لحظة رومانسية أخيرا، إذ ألمحت المغنية الأرجنتينية إلى خطبتها قبل أيام، من خلال نشرها مجموعة صور عبر حساباتها توثّق عشاءً حميميًا على ضوء الشموع، أقيم على شاطئ البحر وسط أجواء ساحرة زُينت بالورود.

وبحسب التقارير، فقد تمت خطبة دي باول وتيني في المغرب، باعتبارها الوجهة الساحرة والرومانسية التي اختارها اللاعب ليُتوّج بها بداية جديدة في علاقته مع النجمة الأرجنتينية.

وسيلعب دي باول رفقة ليونيل ميسي، الذي شكّل معه ثنائيًا خاصًا في كأس العالم بقميص منتخب الأرجنتين؛ إذ وصفه البعض بمثابة ظل ميسي في أرض الملعب.

وانضم رودريغو دي باول إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2021 قادمًا من أودينيزي الإيطالي.

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دي باول، البالغ من العمر 31 عاما، توّج مع الأرجنتين بكأس العالم 2022، وبطولتي كوبا أمريكا 2021، و2024.

ولعب دي باول في مسيرته لأندية راسينغ الأرجنتيني، وفالنسيا الإسباني، وأودينيزي الإيطالي، وأتلتيكو مدريد.

وخاض دي باول الموسم الماضي 53 مباراة في البطولات كافة، سجل 3 أهداف وصنع 10.

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