سقط ريال مدريد في فخ التعادل بهدف لمثله مع مايوركا في مستهل مشوار دفاعه عن لقب الدوري الإسباني، يوم الأحد.

وأعاد مايوركا فريق ريال مدريد المدجج بالنجوم أمثال مبابي وجود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور إلى أرض الواقع على ملعب سون مويس.

وسجل رودريغو هدف ريال مدريد، بينما أحرز فيدات موريكي هدف مايوركا.

وافتتح رودريغو أهداف ريال مدريد في الدوري للموسم الثاني على التوالي.

بهذه النتيجة يصبح رصيد ريال مدريد نقطة واحدة كما هي الحال لمايوركا.

واستفاد برشلونة من هذا التعادل بعدما انتصر على فالنسيا بهدفين مقابل هدف على ملعب المستايا.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد نظيره بلد الوليد، في مباراته المقبلة بالجولة الثانية للدوري الإسباني، مساء الأحد المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وفي باقي مباريات الجولة الأولى، يواجه أتلتيكو مدريد نظيره فياريال، وبلد الوليد أمام إسبانيول، مساء اليوم الاثنين.

جدول ترتيب الدوري الإسباني: