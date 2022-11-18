قطر والإكوادور أمام أفضل فرصة لحصد نقاط مبكرة في افتتاح كأس العالم

تدرك قطر التي تشارك لأول مرة في كأس العالم لكرة القدم والإكوادور، الأقل تصنيفا بين منتخبات أمريكا الجنوبية المتأهلة، أن المباراة الافتتاحية يوم الأحد المقبل أفضل فرصة لتحقيق انتصار بالمجموعة الأولى قبل مواجهة منافسين أكثر خطورة.

وسيتعين على قطر والإكوادور، المصنفتين 50 و44 عالميا، الضغط بقوة كبيرة للتأهل ضمن أفضل منتخبين بالمجموعة بدون الفوز في استاد البيت الذي يشهد انطلاق أول نسخة لكأس العالم في الشرق الأوسط في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.