أنشيلوتي: ريال مدريد لعب بالنار أمام الأهلي

لم يكن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سعيدا بأداء فريقه خلال الفوز 4-1 على الأهلي المصري في قبل نهائي كأس العالم للأندية أمس الأربعاء، وقال إن بطل أوروبا لعب بالنار في مباراة كان يجب أن يحسمها مبكرا.

وبعدما سجل فينيسيوس جونيور وفيدريكو بالبيردي قبل وبعد الاستراحة أهدر ريال العديد من الفرص لتوسيع الفارق، بينما نجح الأهلي في هز الشباك من ركلة جزاء نفذها علي معلول.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا "عندما تقدمنا 2-صفر (في بداية الشوط الثاني) اعتقدنا أن المباراة انتهت وازدادت المراوغات. استرخى الفريق ولا يجب أن يحدث ذلك.