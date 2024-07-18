حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، موقف اللاعب عماد نبيل "دونغا" لاعب وسط نادي الزمالك، بعد مشاركته أمام بروكسي في كأس مصر مساء الخميس، والتي انتهت بفوز الأبيض بخماسية.

وراجت تقارير صحفية مصرية، لتؤكد أن مشاركة دونغا غير قانونية، بسبب فرض اتحاد الكرة المصري عقوبات ضد اللاعب، على هامش مباراة نهائي كأس مصر الأخيرة أمام الأهلي، والتي أقيمت في السعودية، وانتهت بفوز الفريق الأحمر 2/0.

وعلى الفور أصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا حسم فيه موقف اللاعب من المشاركة، بسبب تلك التقارير.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه أن مشاركة دونغا مع الزمالك في مباراة بروكسي اليوم في دور الـ32 لكأس مصر صحيحة 100%، لأنه لم يصدر أي عقوبات من اتحاد الكرة في مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر التي أقيمت بالسعودية".

وأضاف: "كل ما نشر عن عقوبات وقتها غير صحيح، ومن ثم مشاركة اللاعب قانونية".

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وتأهل الزمالك إلى دور الستة عشر بكأس مصر لكرة القدم بفوزه 5-2 على ضيفه بروكسي أحد فرق الدرجة الثانية يوم الخميس.

وسيلتقي الزمالك في دور الستة عشر مع طلائع الجيش.