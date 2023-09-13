العربي القطري يضم رسميًا ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان

وقال فيراتي لموقع باريس سان جيرمان على الإنترنت: "كنت فخورًا للغاية بارتداء ألوان باريس سان جيرمان لأكثر من عقد من الزمن، والتنافس مع العديد من اللاعبين العظماء وحصد 30 لقبًا".

وأضاف: "سيكون لباريس والنادي وأنصاره مكان خاص جدًا في قلبي بشكل دائم، وسأظل باريسيًا إلى الأبد".

وانضم فيراتي إلى سان جيرمان في 2012 قادمًا من نادي بيسكارا مسقط رأسه.

ودفع الفريق الفرنسي 12 مليون يورو (12.87 مليون دولار) للاعب البالغ من العمر 19 عامًا وقتها.

وكانت وسائل إعلام قطرية قد ذكرت أن الدولي الإيطالي وصل إلى الدوحة، أمس الثلاثاء، تمهيدًا لإتمام الصفقة.

وقالت شبكة قنوات الكأس القطرية عبر حسابها على منصة: "وصل ماركو فيراتي نجم منتخب إيطاليا إلى مطار حمد الدولي تمهيدًا للانضمام إلى العربي عقب توقيع الكشف الطبي، اليوم الثلاثاء، في مستشفى سبيتار".