العربي القطري يضم رسميًا ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان
أعلن نادي العربي القطري، اليوم الأربعاء، التعاقد مع الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذكر النادي عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "ها نحن ذا!..فيراتي عرباوي"، مصحوبًا بمقطع فيديو يظهر فيه اللاعب مرتديًا قميص النادي.
وقال النادي القطري إن مدة العقد تمتد إلى 3 سنوات.
ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا.
لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن النادي القطري دفع مبلغ 45 مليون يورو (48.31 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب.
وقال فيراتي لموقع باريس سان جيرمان على الإنترنت: "كنت فخورًا للغاية بارتداء ألوان باريس سان جيرمان لأكثر من عقد من الزمن، والتنافس مع العديد من اللاعبين العظماء وحصد 30 لقبًا".
وأضاف: "سيكون لباريس والنادي وأنصاره مكان خاص جدًا في قلبي بشكل دائم، وسأظل باريسيًا إلى الأبد".
وانضم فيراتي إلى سان جيرمان في 2012 قادمًا من نادي بيسكارا مسقط رأسه.
ودفع الفريق الفرنسي 12 مليون يورو (12.87 مليون دولار) للاعب البالغ من العمر 19 عامًا وقتها.
وكانت وسائل إعلام قطرية قد ذكرت أن الدولي الإيطالي وصل إلى الدوحة، أمس الثلاثاء، تمهيدًا لإتمام الصفقة.
وقالت شبكة قنوات الكأس القطرية عبر حسابها على منصة: "وصل ماركو فيراتي نجم منتخب إيطاليا إلى مطار حمد الدولي تمهيدًا للانضمام إلى العربي عقب توقيع الكشف الطبي، اليوم الثلاثاء، في مستشفى سبيتار".