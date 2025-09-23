قرار حاسم من الفيفا بشأن أزمة تسجيل أسامة الشريمي في قائمة الإفريقي

ترامب: التقيت مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة
شهدت أزمة تسجيل اللاعب الليبي أسامة الشريمي في قائمة فريق الإفريقي التونسي تطوراً جديداً بعد قرار حاسم اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وتعاقد الإفريقي في الانتقالات الصيفية الأخيرة مع أسامة الشريمي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع فريقه السويحلي الليبي.
ولم يتمكن الفريق التونسي من تسجيل اللاعب في قائمته بعد أن رفض الاتحاد الليبي لكرة القدم إرسال البطاقة الدولية للاعب بداعي تقديم نادي السويحلي مستندات تثبت ارتباطه بعقد يمتد لموسم آخر.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" راسل الاتحاد الليبي بعد دراسة ملف أسامة الشريمي، وطالبهم بإرسال بطاقة اللاعب إلى الإفريقي من أجل بدء مشواره مع الفريق التونسي.
وبهذا القرار سيتمكن الإفريقي من قيد اللاعب بعد قرار الفيفا الحاسم على أن يحق لنادي السويحلي التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" حال رغبته في ذلك.
وكان الإفريقي بقيادة مديره الفني القدير فوزي البنزرتي قد تلقى الخسارة أمام مضيفه نجم المتلوي بهدف دون رد في الجولة الماضية بالدوري التونسي.