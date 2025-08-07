باريس سان جيرمان يوجّه ضربة موجعة للعملاق دوناروما

اقترب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا للموسم الماضي من التوقيع على صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للرد على تهديدات نجمه جيان ليويجي دوناروما بالرحيل عن الفريق.

وقالت مصادر إخبارية فرنسية إن باريس سان جيرمان سيعلن غدا الجمعة عن انضمام الحارس الدولي الفرنسي لنادي ليل لوكاس شوفالييه بعد أن حسم الصفقة بشكل شبه نهائي الخميس.

ووفقا لما أوردته صحيفة "لوباريزيان"، تم التوصل لاتفاق كامل بين الناديين على انتقال شوفالييه بقيمة 55 مليون يورو بما في ذلك المكافآت.

وقالت الصحيفة: "من المتوقع أن يكون الموهبة الفرنسية الشابة قد وصل إلى العاصمة مساء الخميس، وسيجري الفحوص الطبية صباح الجمعة في مركز تدريبات النادي قبل التوقيع على عقود انضمامه رسميا لبطل دوري أبطال أوروبا".

وسينضم لوكاس شوفالييه (23 عامًا) إلى باريس سان جيرمان بشكل رسمي الجمعة ما لم تحدث مفاجأة مدوية، وسيوقع على عقد مع أبطال أوروبا حتى يونيو 2030.

وسيصبح شوفالييه، بهذه الصفقة، أغلى حارس مرمى فرنسي في التاريخ، متفوقًا على سيباستيان فراي، الذي انضم إلى بارما من إنتر ميلان مقابل 21 مليون يورو عام 2003.

وقال الحارس الذي خاض ، 34 مباراة في الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025، و10 مباريات في دوري أبطال أوروبا للموسم ذاته، إنه متحمس جدا للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

ويأتي التعاقد المرتقب مع شوفالييه بمثابة الضربة الموجعة من الفريق الباريسي لحارس مرماه دوناروما الذي هدد بالخروج خلال الصيف الجاري بعد توتر العلاقة ورفضه تمديد عقده ما لم تتم مراجعة راتبه السنوي.

وكان حارس مرمى المنتخب الفرنسي، البديل لماينان تحدث مع لويس إنريكي خلال مكالمة فيديو في الأشهر الأخيرة والذي كشف له أن من بين طموحاته الانتقال إلى باريس سان جيرمان، ومن جهته قال إنريكي إنه كان يتخيل منذ تعاقده مع الفريق الباريسي في صيف 2023، أن يكون لوكاس شوفالييه حارسه الأول.

وينتهي عقد جيانلويجي دوناروما مع باريس سان جيرمان في يونيو 2026 ولكن الحارس الإيطالي يعيش خلافات كبيرة مع إدارة النادي بشأن راتبه السنوي وهو ما قد يدفعه إلى الرحيل خلال الصيف الجاري بعد أن وصلته بعض العروض التي كان أعلاها قيمة من مانشستر يونايتد.