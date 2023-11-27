الأهلي ينافس صنداونز على مهاجم ميدياما

قال موقع غانا سوكر نت إن عددًا من كبار وكلاء كرة القدم حضروا إلى معسكر فريق ميدياما الغاني في القاهرة في محاولة للتوصل إلى صفقة للتعاقد مع المهاجم جوناثان سواه.

وكان سواه البالغ من العمر 23 عامًا، موضع اهتمام كبير ومزايدة من بعض أندية النخبة الأفريقية بعد متابعة أدائه مع بطل غانا.