الأهلي ينافس صنداونز على مهاجم ميدياما
قال موقع غانا سوكر نت إن عددًا من كبار وكلاء كرة القدم حضروا إلى معسكر فريق ميدياما الغاني في القاهرة في محاولة للتوصل إلى صفقة للتعاقد مع المهاجم جوناثان سواه.
وكان سواه البالغ من العمر 23 عامًا، موضع اهتمام كبير ومزايدة من بعض أندية النخبة الأفريقية بعد متابعة أدائه مع بطل غانا.
وحسب غانا سوكر نت فإنه رغم حرص ميدياما على الاحتفاظ بمهاجمه إلا أنه يعرف اهتمام الأندية الكبرى بمهاجمه ويتحمس لها.
ووفقًا للتقرير فإن الأهلي وماميلودي صنداونز هما الناديان الحريصان على التعاقد مع سواه.
وبرز سواه على الساحة الغانية الموسم الماضي، إذ سجَّل 12 هدفًا في 18 مباراة ليقود الفريق إلى أول لقب له في الدوري الممتاز الغاني.
ولازال سواه مرتبطًا بعقد مع ميدياما حتى عام 2025.
ووفقًا للتقرير فإن سواه قريب من تمثيل منتخب غانا في كأس الأمم الأفريقية القادمة، وهو ليس في عجلة من أمره ويدرس كل الخيارات.
وخسر ميدياما أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل النادي المصري لقبها.