ليس ويسلي.. أكثر لاعب فاجأ جمهور النصر السعودي أمام استقلول

افتتح النصر السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا 2 بفوز ساحق على حساب ضيفه استقلول الطاجيكي بخمسة أهداف دون رد مساء أمس الأربعاء في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

ورغم غياب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلا أن النصر زار شباك منافسه استقلول 5 مرات بعدما تقدم عبد الرحمن غريب في الدقيقة 14 ثم أحرز البرازيلي أنغيلو هدفاً في الدقيقة 17.

وأضاف البرازيلي ويسلي الهدف الثالث في الدقيقة 59 ثم أحرز الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الرابع في الدقيقة 89 قبل أن يختتم الخماسية السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 90+3.

وشهدت المباراة تألقاً لافتاً للاعب ويسلي الذي سجل هدفاً وبذل مجهوداً كبيراً على مدار اللقاء ضد استقلول ولكنه لم يكن أكثر لاعب فاجأ جماهير النصر بمستواه في اللقاء.

عبد الرحمن غريب نجم النصر كان أحد أبرز مفاتيح الفوز في اللقاء بعدما سجل هدفاً وصنع هدفين لزملائه ونال تقييماً 8.7 بحسب موقع سوفا سكور.

ولمس غريب الكرة 92 مرة، وقدم 63 تمريرة صحيحة من أصل 74 كما فاز بأربع التحامات من أصل 10 ووجه تسديدة تجاه المرمى.