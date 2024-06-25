النمسا تحقق فوزا مثيرا على هولندا وتقتنص صدارة مجموعتها في يورو 2024
حقق منتخب النمسا فوزا ثمينا على حساب هولندا بنتيجة (3-2) ليقتنص صدارة المجموعة الرابعة في بطولة أوروبا "يورو 2024" في ختام مرحلة المجموعات، يوم الثلاثاء.
تقدمت النمسا بهدف عكسي سجله دونيل مالين، لاعب هولندا، بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادية، وأدرك كودي جاكبو التعادل في الدقيقة 47، وسجل رومانو شميد التقدم مجدداً للنمسا في الدقيقة 59.
وأدرك ممفيس ديباي التعادل في الدقيقة 75، لكنّ النمسا عادت للتسجيل بعد 5 دقائق فقط عبر المخضرم مارسيل سابيتزر.
وقفز المنتخب النمساوي للصدارة برصيد 6 نقاط، متفوقاً على فرنسا التي وصلت للنقطة الخامسة بعد تعادل مخيب للآمال مع بولندا بهدف لمثله، في حين تجمد رصيد هولندا عند 4 نقاط وضمنت التأهل ضمن أفضل ثوالث.
وودعت بولندا المنافسات وفي رصيدها نقطة واحدة.
فرنسا تتعادل مع بولندا
وفي مباراة أخرى، سجل كيليان مبابي من ركلة جزاء لكن روبرت ليفاندوفسكي رد بهدف بالطريقة نفسها لتتعادل بولندا 1-1 مع فرنسا، وهي النتيجة التي جعلت فرنسا تحتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.
وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 56 مسجلا أول هدف له على الإطلاق في بطولة أوروبا، وأول هدف يسجله لاعب فرنسي في النسخة الحالية، عندما وضع الكرة بهدوء في الشباك بعد حصول عثمان ديمبلي على ركلة جزاء بعد عرقلة متهورة من ياكوب كيفيور.
لكن دايو أوباميكانو عرقل البديل كارول شفيدرسكي، مما سمح لليفاندوفسكي بتسجيل هدف التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 79، بعدما تصدى مايك ماينان لمحاولته الأولى، لكن حارس فرنسا كان متقدما من على خط المرمى لتعاد ركلة الجزاء.
ويعني التعادل أن فرنسا أنهت المجموعة الرابعة في المركز الثاني خلف النمسا، وستواجه الفريق الذي سيحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، التي تتساوى جميع فرقها، رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا، برصيد ثلاث نقاط.