لماذا هدد جون إدوارد بالرحيل عن الزمالك؟

وجه جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك المصري، صدمة كبيرة إلى جماهير الفريق الأبيض في مرحلة حساسة من الموسم.

الزمالك تنتظره مباراة حاسمة، يوم السبت المقبل، أمام المصري البورسعيدي، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، خلف المصري المتصدر بـ11 نقطة.

وكان الفريق الأبيض يعيش في مرحلة اضطراب، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام وادي دجلة، ما دفع عدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى اقتراح بتعيين لجنة للكرة لمساعدة جون إدوارد في مهامه.

رد فعل جون إدوارد

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضي أبلغ المقربين منه برحيله عن النادي في حالة استمرار الإدارة في الضغط عليه، وهو الأمر الذي سيصدم جماهير الزمالك التي ارتبطت به وترى فيه الأمل الأخير لإنقاذ فريق الكرة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن جون منزعج من رغبة الإدارة في تشكيل لجنة كرة، معتبرا أن هذا تدخل غير مقبول في عمله.

وأضاف أن جون أكد لمجلس الإدارة أنه يرفض الفكرة تماما، خاصة وأن هذا عكس ما تم الاتفاق عليه قبل التعاقد معه كمدير رياضي.

وتابع أن جون أبلغ المقربين منه برحيله في حال تشكيل لجنة كرة لمتابعة شؤون الفريق.