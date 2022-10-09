الزمالك يبدأ مشوار دوري أبطال أفريقيا بالفوز على فلامبو البوروندي

اقترب الزمالك من التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه فلامبو دوسنتر بطل بوروندي في ذهاب دور 32 اليوم الأحد.

وجاء هدف الزمالك والمباراة الوحيد قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق من ضربة رأس للمدافع حسام عبد المجيد إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها أحمد مصطفى "زيزو" ليرتقي عبد المجيد ويحول الكرة برأسه إلى سقف المرمى.