خطايا عصام الشوالي الخمس
خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي ظهر أن المعلق التونسي عصام الشوالي قد قال لفظًا خارجًا عبر شاشات التلفاز التي تدخل إلى كل منزل.
ذلك الخطأ أوضح الشوالي لاحقًا أنه لم يكن مقصودًا بهذا الشكل، لكن في الواقع فهو لم يكن الأول من ذلك النوع، وهناك أنواع أخرى أيضًا.
دعونا فيما يلي نستعرض أبرز خمسة أخطاء وقع فيها الشوالي قبل مواجهة الأهلي:
أخطاء دولية
في مباراة الإمارات وتايلاند في كأس الأمم الآسيوية في 2019 وقع المعلق الشهير في سلسلة طويلة من الأخطاء.
لعل أبرزها كان عندما تحدث عن حسم التأهل رسميًّا للمنتخب الهندي على حساب تايلاند بسبب فارق الأهداف، بينما كانت الهند تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط، ولا يهم حقًا فارق الأهداف لأن تعادل تايلاند مع الإمارات منحها نقطة إضافية ليكون إجمالي نقاط الفريق أربع نقاط.
وفي بداية المباراة ذاتها ظل لعدة دقائق يتحدث عن إن المواجهة تقام بين الإمارات والهند وليست تايلاند.
وزيادة على ذلك، ربما سيكون من المفهوم أن يتعرض للسهو في أسماء لاعبي تايلاند، ليس في اسمَي إسماعيل أحمد وعلي سالمين نجمي الإمارات، كما حدث في المواجهة.
اتهام بالرشوة
في 2015 قام عيسى حياتو الرئيس الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمقاضاة عصام الشوالي عبر القضاء.
السبب الأساس في ذلك كان اتهامًا مباشرًا من المعلق التونسي لحياتو بتلقي الرشاوى للتأثير على نتائج المنتخبات المختلفة.
في الوقت نفسه تسبب ذلك التعليق من الشوالي أثناء مباراة تونس وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقية 2015 في رسالة شديدة اللهجة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإدارة الناقل الرسمي للبطولة عبر التلفاز.
لغات جديدة
في إحدى مواجهات برشلونة قبل نحو عامين بالتحديد في أبريل من ذلك العام كان الشوالي معلقًا على تلك المباراة.
وبسبب لقطة فنية جميلة من الإسباني الشاب بيدري جونزاليس بدأ الشوالي في مدح اللاعب وقال عنه "Artisto" وبمراجعة المعاجم والقواميس الخاصة بالترجمة لم يتم العثور على أي أثر لتلك الكلمة ضمن اللغات الكبرى الدارجة.
الشيء الأقرب لها والذي كان يقصده الشوالي هو "Artista" وهي تعني فنان بالإيطالية والإسبانية.
الأمر قد يكون اختلط على المشجع الشهير، لأن إبدال الـ A بالـ O في اللغتين يغير الضمير إلى مذكر بدلًا من المؤنث، لكن يلاحظ أن حالة تلك الكلمة هي الشذوذ الذي يؤكد القاعدة، وأن النطق "Artista" يخص المذكر والمؤنث.
التعليق على إعادة الهدف والاحتفال
في مباراة بين آرسنال وليدز يونايتد قبل سنوات بعيدة سجل روبرت بيريز هدفًا رائعًا للمدفعجية واحتفل الجميع بمن فيهم الشوالي نفسه.
وبعدها بلحظات في الإعادة التلفزيونية احتفل الشوالي من جديد وارتفع صوته متصورًا أنه هدف جديد.
دفاعًا عن المعلق التونسي الشهير فقد كانت الكرة تعاد بسرعة البث المباشر ولم تتم تبطئة سرعتها عبر الشاشة، لذلك كان تصور الشوالي لها ككرة جديدة أمرًا مفهومًا بعض الشيء.
خطأ سعودي هولندي
في تصفيات آسيا لكأس العالم 2018 عندما تولى بيرت فان مارفيك تدريب السعودية خرج الشوالي بتعليق غريب للغاية.
أثناء مواجهة العراق في الجولة الثانية تحدث المعلق الشهير قائلًا إن فان مارفيك هو الهولندي الأول في تدريب طواحين الهواء، لكن الواقع والحقيقة أنه سبقه ليو بينهاكر وفان دير ليم وفرانك ريكارد.