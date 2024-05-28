خطايا عصام الشوالي الخمس

أخطاء دولية

في مباراة الإمارات وتايلاند في كأس الأمم الآسيوية في 2019 وقع المعلق الشهير في سلسلة طويلة من الأخطاء.

لعل أبرزها كان عندما تحدث عن حسم التأهل رسميًّا للمنتخب الهندي على حساب تايلاند بسبب فارق الأهداف، بينما كانت الهند تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط، ولا يهم حقًا فارق الأهداف لأن تعادل تايلاند مع الإمارات منحها نقطة إضافية ليكون إجمالي نقاط الفريق أربع نقاط.

وفي بداية المباراة ذاتها ظل لعدة دقائق يتحدث عن إن المواجهة تقام بين الإمارات والهند وليست تايلاند.

وزيادة على ذلك، ربما سيكون من المفهوم أن يتعرض للسهو في أسماء لاعبي تايلاند، ليس في اسمَي إسماعيل أحمد وعلي سالمين نجمي الإمارات، كما حدث في المواجهة.