التعادل يحسم مواجهة المغرب وكوت ديفوار وديا (فيديو)

تعادل منتخب المغرب مع نظيره كوت ديفوار، بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمعهما، مساء السبت، على ملعب فيليكس هوفويت بواني في أبيدجان.

وتواجه منتخب المغرب مع كوت ديفوار، في فترة التوقف الدولي الحالي بشهر أكتوبر، استعداداً لمنافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتأهل المغرب، الذي أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى قبل نهائي كأس العالم، إلى كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وتقدم منتخب كوت ديفوار، أولا عن طريق لاعبه سيباستيان هالير في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة رائعة من زميله جوناثان بامبا وضعته منفرداً بمرمى ياسين بونو وسدد في الشباك.

وتعادل أيوب الكعبي الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني، بعدما استغل خطأ من مدافعي كوت ديفوار في الدقيقة 80 وسجل في مرمى الأفيال.