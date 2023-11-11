سبب الاشتباكات بين جمهور الأهلي في المدرجات خلال مواجهة الجونة (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن سبب اندلاع اشتباكات بين جمهور الأهلي المصري في المدرجات خلال مواجهة الجونة، مساء اليوم السبت، في لقاء مؤجل ببطولة الدوري المحلي.

وقال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، خلال تحليله لأحداث اللقاء: "رابطة الأهلي معتادة أنها تجلس في المدرج خلف مرمى الفريق ولكن لما وصلوا وجدوا جمهور الأهلي غير المنتمين للرابطة والذين سافروا لمشاهدة الفريق متواجدين في نفس المكان، وأعضاء الرابطة كانوا يريدون أن يبعدوهم عن هذه المقاعد لذلك حدثت بينهم اشتباكات قبل تدخل رجال الأمن للتفريق بينهم".