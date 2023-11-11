سبب الاشتباكات بين جمهور الأهلي في المدرجات خلال مواجهة الجونة (فيديو)
كشفت تقارير إعلامية عن سبب اندلاع اشتباكات بين جمهور الأهلي المصري في المدرجات خلال مواجهة الجونة، مساء اليوم السبت، في لقاء مؤجل ببطولة الدوري المحلي.
وقال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، خلال تحليله لأحداث اللقاء: "رابطة الأهلي معتادة أنها تجلس في المدرج خلف مرمى الفريق ولكن لما وصلوا وجدوا جمهور الأهلي غير المنتمين للرابطة والذين سافروا لمشاهدة الفريق متواجدين في نفس المكان، وأعضاء الرابطة كانوا يريدون أن يبعدوهم عن هذه المقاعد لذلك حدثت بينهم اشتباكات قبل تدخل رجال الأمن للتفريق بينهم".
وقال محمد فضل، لاعب الأهلي السابق: "مشهد صعب جدا ومفيش حاجة اسمها رابطة وجمهور والاثنين لازم يكونوا فصيل واحد، نحن ننادي منذ سنوات بعودة الجمهور، ونتمنى عدم مشاهدة هذه اللقطات مرة ثانية، في النهاية الجمهور هو اللي لازم يساند ويدعم الفرقة ويعطي قيمة للكرة".
تعادل الأهلي والجونة
وسجل أنتوني موديست أول أهدافه مع الأهلي في التعادل 1-1 مع عشرة لاعبين من مضيفه الجونة في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم ليفقد حامل اللقب أول نقطتين بعد انطلاقة مثالية للموسم.
ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة من خمس مباريات وله مباراة مؤجلة، ليتصدر المسابقة بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي تراجع للمركز الثاني، فيما يحتل فيوتشر وزد المركزين الثالث والرابع برصيد 12 نقطة لكل منهما.
ورفع الجونة رصيده إلى تسع نقاط وتقدم للمركز الثامن.